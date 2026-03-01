होली पर खूनी संघर्ष में एक की मौत के बाद तनाव, भारी पुलिस तैनात

घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को भी पुलिस नामजद करने का प्रयास कर रही है। मृतक के परिजनों ने 18 से अधिक आरोपियों की जानकारी पुलिस को दी है, जिस पर पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया है जिनसे अभी पूछताछ की जा रही है। वहीं कुछ आरोपी अभी अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। दलित बस्ती के कई आरोपी अपना घर छोड़ गायब हो गए हैं। जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। मऊगंज एसडीओपी सची पाठक ने बताया कि दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों तरफ से मामला दर्ज कर लिया है और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़ित परिवार द्वारा कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, जिनसे बातचीत कर समझाइश दी गई है। मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।