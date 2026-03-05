एमपी में 11 मार्च को शादी में युवती को स्टेज पर दूल्हे के सामने गोली मारने की धमकी

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी समीर उसके परिवार के साथ उसके पड़ोस में ही रहता है। दो साल पहले साल 2024 में समीर ने घर के बाहर उससे छेड़छाड़ की थी और विरोध करने पर मारपीट की थी। तब पीड़िता ने समीर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी मामले में आरोपी समीर पर उस पर राजीनामा करने का दबाव बना रहा है और धमकी दी है कि अगर दो दिन के अंदर बयान नहीं बदले और राजीनामा नहीं किया तो एसिड फेंककर जला देगा। इतना ही नहीं पीड़िता के मुताबिक आरोपी समीर उसे लगातार परेशान कर रहा है वो जब भी घर से बाहर निकलती है तो उसका पीछा करता है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी समीर खान को गिरफ्तार कर लिया है।