300 करोड़ बहाए, फिर भी जल संकट का डर, टैंकर-बोरिंग पर फिर 5 करोड़ खर्च की तैयारी

अमृत प्रोजेक्ट 1: जलालपुर में 160 एमएलडी के प्लांट पर 53.65 करोड़, 42 पानी की टंकियों पर 40 करोड़, फीडर पानी की लाइन 59.5 किमी एरिया में डालकर 18 करोड़ रुपए खर्च हुए। 122 करोड़ में 777 किलोमीटर में पानी की लाइन डाली गईं और मोतीझील प्लांट व अन्य कार्य पर 45.6 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

साल 2024-25 में भी ये कार्य किए : निगम ने जल संकट के नाम पर पिछले साल 80 नलकूप के नाम पर 2.96 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। इसके साथ 100 से अधिक टैंकर मय चालक के लगाकर 1.40 करोड़ खर्च किए। 20 हैंडपंप लगाने के नाम पर 55 लाख की राशि रखी गई थी।

15वें वित्त आयोग: केंद्र सरकार ने 15 वें वित्त आयोग में 28 करोड़ तीन विधानसभा क्षेत्र में खर्च किए गए। निगम ने इस राशि से पुरानी लाइनों को हटाकर नई और जहां अमृत प्रोजेक्ट-1 में लाइनें रह गई थी वहां पर पानी की लाइन डालने का काम किया। हालांकि उसके बाद भी कई स्थानों पर आज भी लाइन नहीं डाली गई है।