5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

300 करोड़ बहाए, फिर भी जल संकट का डर, टैंकर-बोरिंग पर फिर 5 करोड़ खर्च की तैयारी

अमृत-1, उदय प्रोजेक्ट और 15वें वित्त आयोग के बाद भी नहीं सुधरी व्यवस्था, अब बैकअप के नाम पर नया खर्च अच्छी बारिश के बावजूद शहर में जल संकट की आहट सुनाई दे रही है। नगर निगम के पीएचई विभाग ने एक बार फिर लगभग 5 करोड़ रुपए का प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें 100 [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

monu sahu

Mar 05, 2026

gwalior water crisis

शहरभर में विभिन्न स्थानों पर बोरवेल खराब होने से पानी की किल्लत हो रही है।

अमृत-1, उदय प्रोजेक्ट और 15वें वित्त आयोग के बाद भी नहीं सुधरी व्यवस्था, अब बैकअप के नाम पर नया खर्च

अच्छी बारिश के बावजूद शहर में जल संकट की आहट सुनाई दे रही है। नगर निगम के पीएचई विभाग ने एक बार फिर लगभग 5 करोड़ रुपए का प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें 100 टैंकर, 100 नलकूप (बोरिंग) और 40 हैंडपंप लगाकर पानी पहुंचाने की तैयारी है और इसके टेंडर भी जारी हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि अमृत योजना, एडीबी योजना सहित अन्य में 300 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जाने के बाद भी यह स्थिति आखिरकार क्यों बन रही है। क्यों बार-बार टैंकर और बोरिंग पर निर्भर होना पड़ रहा है। अफसरों ने गर्मी आते ही फिर ‘जल संकट’ का डर दिखाकर नया खर्च प्रस्तावित कर दिया गया है। बता दें कि अमृत प्रोजेक्ट-1 में 278.35 करोड़ खर्च हो चुके हैं, पिछले साल जल संकट पर 6.92 करोड़ और उड़ाए गए, फिर भी समस्या जस की तस। अब अमृत-2 की ओर बढ़ रहे अफसर, लेकिन शहरवासियों को राहत आखिरकार कब मिलेगी।

अब तक जलसंकट के नाम पर खर्च हुई राशि

अमृत प्रोजेक्ट 1: जलालपुर में 160 एमएलडी के प्लांट पर 53.65 करोड़, 42 पानी की टंकियों पर 40 करोड़, फीडर पानी की लाइन 59.5 किमी एरिया में डालकर 18 करोड़ रुपए खर्च हुए। 122 करोड़ में 777 किलोमीटर में पानी की लाइन डाली गईं और मोतीझील प्लांट व अन्य कार्य पर 45.6 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
साल 2024-25 में भी ये कार्य किए : निगम ने जल संकट के नाम पर पिछले साल 80 नलकूप के नाम पर 2.96 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। इसके साथ 100 से अधिक टैंकर मय चालक के लगाकर 1.40 करोड़ खर्च किए। 20 हैंडपंप लगाने के नाम पर 55 लाख की राशि रखी गई थी।
15वें वित्त आयोग: केंद्र सरकार ने 15 वें वित्त आयोग में 28 करोड़ तीन विधानसभा क्षेत्र में खर्च किए गए। निगम ने इस राशि से पुरानी लाइनों को हटाकर नई और जहां अमृत प्रोजेक्ट-1 में लाइनें रह गई थी वहां पर पानी की लाइन डालने का काम किया। हालांकि उसके बाद भी कई स्थानों पर आज भी लाइन नहीं डाली गई है।

इस बार ऐसे होगी राशि खर्च
पीएचई विभाग ने वार्ड-1 से 66 में कुछ स्थान चिन्हित किए हैं,जहां पानी की समस्या हो सकती है। इनके लिए निगम ने प्लान बनाया है। पानी पहुंचाने के लिए एक करोड़ से ज्यादा की लागत से 100 टैंकरों को ठेके पर और 100 नलकूप निर्माण व 40 हैंडपंप लगाने पर लगभग 5 करोड़ खर्च होंगे।

अमृत योजना-01 व उदय प्रोजेक्ट के तहत शहर में वाटर लाइन और टंकी बनाने का कार्य भी हुआ है। लेकिन गर्मी में पानी का संकट न बने,इसके लिए बैकअप तैयार किया गया है। जब पानी की समस्या ज्यादा होगी तब हम बोरिंग और टैंकरों के माध्यम से सप्लाई कराएंगे। इनके टेंडर लगाए जा चुके है।
संजीव कुमार गुप्ता, कार्यपालन यंत्री पीएचई नगर निगम

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 01:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 300 करोड़ बहाए, फिर भी जल संकट का डर, टैंकर-बोरिंग पर फिर 5 करोड़ खर्च की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अप्रैल से दौड़ेगी विकास की मशीनें : 5.80 किमी की तीन सडक़ों पर 7 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगा पीडब्ल्यूडी

PWD will build three roads in Gwalior
ग्वालियर

चलती कार में लगी भीषण आग, कार सवारों ने कूदकर बचाई जान

Moving Car Caught Fire
ग्वालियर

अनाथ बेटी को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति ! हाईकोर्ट ने दिया ‘सहारा’

compassionate appointment
ग्वालियर

40 साल का दावा भी नहीं दिला सका मालिकाना हक, कोर्ट ने कही बड़ी बात

Court order
ग्वालियर

ससुर ने बहू से की जबरदस्ती, पति बोला- चुप रहो, तुम्हे विदेश ले चलूंगा…

gwalior
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.