5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

अप्रैल से दौड़ेगी विकास की मशीनें : 5.80 किमी की तीन सडक़ों पर 7 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगा पीडब्ल्यूडी

मास्टर प्लान के तहत अतिक्रमण हटाकर बनेंगी महत्वपूर्ण सडक़े, स्थानीय आवागमन को मिलेगा बड़ा लाभ, सुधारी जाएगी यातायात व्यवस्था लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने शहर और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तीन महत्वपूर्ण सडक़ों के निर्माण का काम हाथ में लिया है। कुल 5.80 किलोमीटर लंबाई वाली इन तीन [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

monu sahu

Mar 05, 2026

PWD will build three roads in Gwalior

रायरू रोड जर्जर हालत में है, जिसे पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाया जाएगा।

मास्टर प्लान के तहत अतिक्रमण हटाकर बनेंगी महत्वपूर्ण सडक़े, स्थानीय आवागमन को मिलेगा बड़ा लाभ, सुधारी जाएगी यातायात व्यवस्था

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने शहर और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तीन महत्वपूर्ण सडक़ों के निर्माण का काम हाथ में लिया है। कुल 5.80 किलोमीटर लंबाई वाली इन तीन सडक़ों पर 7 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। ये सडक़े मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाई जा रही हैं, जिसमें सडक़ों पर मौजूद अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा। इन तीनों सडक़ों की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अप्रैल महीने से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने बताया कि ये तीनों सडक़े स्थानीय लोगों के लिए बेहद जरूरी हैं, जो आवागमन को आसान बनाएंगी और क्षेत्र के विकास में योगदान देंगी।

पीडब्ल्यूडी की ये हैं तीन प्रमुख सडक़े

  1. नयागांव रायरु बायपास से रेडियो रूम तक लंबाई 0.50 किमी व अनुमानित लागत 104.95 लाख रुपए।
  2. सिकरवार मार्केट से पुरानी छावनी चौराहा मार्ग पर नाला निर्माण सहित सडक़ तक लंबाई 1.30 किमी और अनुमानित लागत 232.95 लाख रुपए।
  3. रायरूगांव से बॉडन का पुरा होते हुए जोर वाले बाबा गंगापुर वाया प्यारा सिंह का पुरा तक लंबाई 4.00 किमी और अनुमानित लागत 362.55 लाख रुपए।नोट : कुल लंबाई 5.80 किमी और अनुमानित लागत 7 करोड़ 17 लाख रुपए है।

यातायात और जल निकासी को मिलेगा लाभ
इन तीनों सडक़ों के बनने से न केवल स्थानीय निवासियों के दैनिक आवागमन को सुगम बनाएंगी, बल्कि क्षेत्र में व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को भी बेहतर करेंगी। अतिक्रमण हटने से सडक़ चौड़ी होगी और दुर्घटनाओं की संभावना भी घटेगी। निर्माण के दौरान गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और अतिक्रमण मुक्त सडक़े सुनिश्चित की जाएंगी। पीडब्ल्यूडी के इस प्रयास से इलाके के हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। कार्य शुरू होने पर प्रगति की नियमित जानकारी साझा की जाएगी।

तीनों सडक़ों पर बने 50 अतिक्रमण को हटाया जाएगा
नयागांव रायरु बायपास से रेडियो रूम, सिकरवार मार्केट से पुरानी छावनी चौराहा मार्ग और रायरूगांव से बॉडन का पुरा होते हुए जोर वाले बाबा गंगापुर वाया प्यारा सिंह का पुरा तक की सडक़ों पर करीब 50 अतिक्रमण हैं जिन्हें जल्द ही चिह्नित कर हटाया जाएगा।

5.80 किमी लंबाई वाली तीन सडक़ों को सात करोड़ से ज्यादा की लागत से बनाया जाएगा। अभी सडक़ों को लेकर टेंडर लगाए जा चुके हैं, टेंडर ओपन होते ही अप्रैल से निर्माण कार्य शुरू होगा।
देवेंद्र भदौरिया, कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 12:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / अप्रैल से दौड़ेगी विकास की मशीनें : 5.80 किमी की तीन सडक़ों पर 7 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगा पीडब्ल्यूडी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

300 करोड़ बहाए, फिर भी जल संकट का डर, टैंकर-बोरिंग पर फिर 5 करोड़ खर्च की तैयारी

gwalior water crisis
ग्वालियर

चलती कार में लगी भीषण आग, कार सवारों ने कूदकर बचाई जान

Moving Car Caught Fire
ग्वालियर

अनाथ बेटी को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति ! हाईकोर्ट ने दिया ‘सहारा’

compassionate appointment
ग्वालियर

40 साल का दावा भी नहीं दिला सका मालिकाना हक, कोर्ट ने कही बड़ी बात

Court order
ग्वालियर

ससुर ने बहू से की जबरदस्ती, पति बोला- चुप रहो, तुम्हे विदेश ले चलूंगा…

gwalior
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.