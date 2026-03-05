अप्रैल से दौड़ेगी विकास की मशीनें : 5.80 किमी की तीन सडक़ों पर 7 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगा पीडब्ल्यूडी

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने शहर और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तीन महत्वपूर्ण सडक़ों के निर्माण का काम हाथ में लिया है। कुल 5.80 किलोमीटर लंबाई वाली इन तीन सडक़ों पर 7 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। ये सडक़े मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाई जा रही हैं, जिसमें सडक़ों पर मौजूद अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा। इन तीनों सडक़ों की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अप्रैल महीने से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने बताया कि ये तीनों सडक़े स्थानीय लोगों के लिए बेहद जरूरी हैं, जो आवागमन को आसान बनाएंगी और क्षेत्र के विकास में योगदान देंगी।