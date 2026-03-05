चलती कार में लगी भीषण आग, कार सवारों ने कूदकर बचाई जान

पीड़ित का आरोप है कि, घटना की सूचना तुरंत दी गई थी, लेकिन करीब डेढ़ घंटे तक फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। देरी की वजह से कार पूरी तरह जलकर कंकाल बन गई। इस अग्निकांड में कार के साथ-साथ उनके मित्र के करीब डेढ़ लाख रुपए नकद और कीमती कपड़े भी जलकर खाक हो गए। हाइवे पर कार में लगी आग के कारण काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।