ईरान-इजराइल युद्ध ने रोक दी एमपी के प्रसिद्ध कथावाचक की दुबई में प्रस्तावित भव्य कथा

Iran-Israel US war ईरान पर अमेरिका व इजराइल के संयुक्त हमले का मध्यप्रदेश पर भी खासा प्रभाव पड़ा है। इस भीषण युद्ध के कारण प्रदेश के अनेक नागरिक दुबई में फंस गए थे। इनमें इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला, पूर्व विधायक विशाल पटेल, उद्योगपति मनीष शाहरा, मनीष अग्रवाल, पिंटू छाबड़ा, प्रवीण कक्कड़, गोलू पाटनी, उत्पल गोयल, आदित्य शर्मा आदि शामिल थे। ये सभी मंगलवार को बमुश्किल लौट आए हैं। ईरान-अमरीका तनाव की आंच एक धार्मिक आयोजन पर भी पड़ी। प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक प्रभु नागर की दुबई में प्रस्तावित भागवत कथा को निरस्त करना पड़ी। बदनावर के एक ट्रांसपोर्टर के परिवार ने इस कथा के लिए भव्य तैयारियां की थीं। इसी बीच रेड अलर्ट के कारण आयोजन रोक लिया गया।