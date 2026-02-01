एमपी में चार साल से फरार 200 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोपी सुधीर जैन गिरफ्तार

सुधीर जैन का नाम शहर में चर्चित ‘सेंट टेरेसा’ जमीन प्रकरण में सामने आया था, जिसमें करीब 200 करोड़ रुपये की बेशकीमती जमीन के कथित फर्जीवाड़े की शिकायत पर 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में उसे मास्टरमाइंड माना गया था। हालांकि बाद में उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को शून्य घोषित कर संबंधित आपराधिक मामलों को निरस्त करने के आदेश दिए गए थे, जिससे उसे राहत मिली। इसके अलावा मिशनरी अस्पताल की भूमि-भवन से जुड़े एक अन्य मामले में भी वह वांछित था। इसी प्रकरण में उसे अब गिरफ्तार किया गया है।