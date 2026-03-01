8 दिन ससुराल में रही दुल्हन, ‘पगफेरे’ के बहाने हुई फरार

MP News: एमपी के धार जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर दुल्हन आठ दिन ससुराल में रहने के बाद बहाने से चली गई और फिर वापस नहीं लौटी। इस मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, राजोद निवासी दिनेश पिता गोपाल मदारिया धाकड़ (32) की शादी नहीं हो पा रही थी। परिवार की चिंता के बीच परिचित उमेश पिता हीरालाल मारू (30), निवासी ग्राम बरमंडल ने शादी कराने का भरोसा दिलाया। इसके एवज में चार लाख रुपए की मांग की गई, जिस पर परिवार राजी हो गया।