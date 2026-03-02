2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

औंधे मुंह गिरे ‘गेंहू’ के दाम, किसान नाराज

Wheat prices: गेहूं के भाव में मंदी चल रही है, लेकिन इसके उलट गेहूं के भूसे में अच्छी मांग के चलते इसके भाव में बढ़ोतरी हो रही है।

2 min read
Google source verification

धार

image

Astha Awasthi

Mar 02, 2026

Wheat prices

Wheat prices (Photo Source: AI Image)

Wheat prices: शहर के फूलगांवड़ी क्षेत्र में इन दिनो गेहूं कटाई का दौर शुरू हो गया है, लेकिन इस वर्ष गेहूं का उत्पादन बेहतर रहने के बावजूद किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। मंडियों में गेहूं का भाव समर्थन मूल्य से करीब 300 रुपए प्रति क्विंटल कम मिलने से किसानों में गहरी नाराजगी है। किसान संगठनों का कहना है कि लागत बढऩे के बाद भी बाजार में कीमतें गिरना चिंता का विषय है।

किसानों के अनुसार बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल और मजदूरी की लागत लगातार बढ़ी है। इसके बावजूद खुले बाजार में गेहूं के दाम समर्थन मूल्य से नीचे बने हुए हैं। कई किसानों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें फसल बेचनी पड़ रही है, क्योंकि घर-परिवार की जरूरतें और कर्ज चुकाने का दबाव बना हुआ है।

गेहूं के भूसे का भाव बढ़ा

गेहूं के भाव में मंदी चल रही है, लेकिन इसके उलट गेहूं के भूसे में अच्छी मांग के चलते इसके भाव में बढ़ोतरी हो रही है। 800 से 1 हजार रुपए प्रति क्विंटल में बिक रहा है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि फैक्ट्री वालों की मांग गेहूं के भूसे की बढ़ गई तथा पशुपालक किसान ने भी गेहूं का भूसा खरीद रहे हैं। अन्य किसान तो गेहूं के भूसे का स्टोर भी कर रहे हैं ताकि बाद में बेचकर भी अच्छा लाभ कमा सके।

गत वर्ष की तुलना में 1000 रुपए क्विंटल कम भाव

किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष हमने गेहूं की फसल की बोवनी जल्दी कर दी थी, जिसके चलते हमें 3000 से 3200 रुपए प्रति क्विंटल तक के भाव मिले थे। इस साल भी अनेक किसानों ने भाव अच्छे मिलने की उम्मीद में अक्टूबर के पहले पखवाड़े में बोवनी कर दी थी, ताकि उन्हें गेहूं के अच्छे दाम मिल सके लेकिन 2200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव ही मिले जो की गत वर्ष की तुलना में 1000 रुपए तक कम है। जानकारों का मानना है कि निजी खरीदार गुणवत्ता के आधार पर चयनात्मक खरीदी कर रहे हैं, जिससे सामान्य गेहूं का भाव दबाव में है।

किसान संगठनों की मांग

  • समर्थन मूल्य पर तुरंत और व्यापक खरीदी सुनिश्चित की जाए।
  • खरीदी केंद्रों की संख्या और क्षमता बढ़ाई जाए।
  • निजी खरीदारों पर निगरानी रखकर भाव गिराने की प्रवृत्ति रोकी जाए।
  • उत्पादन अच्छा होने के बावजूद उचित मूल्य न मिलना किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। जल्द ठोस कदम उठाए जाएं।

समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होने से परेशानी

किसानों का आरोप है कि सरकारी खरीदी जल्दी से जल्दी शुरू कर दें ताकि गेहूं के भाव में सुधार हो सके। यदि समय पर और पर्याप्त मात्रा में सरकारी खरीदी होती तो बाजार भाव में भी स्थिरता आएगी। किसानों की मांग की है कि मंडी में भी गेहूं का भावांतर योजना लागू की जाए ताकि किसानों को उनके उपज का सही मूल्य मिल सके।

ये भी पढ़ें

होली से पहले ’36 लाख’ मजदूरों की जेब खाली… कब मिलेगी मजदूरी !
भोपाल
MNREGA workers

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 05:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / औंधे मुंह गिरे ‘गेंहू’ के दाम, किसान नाराज

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सड़क पर शराब का ट्राला पलटते ही लोगों ने मचाई लूट, पुलिस रोकने पहुंची तो भीड़ ने कर दिया पथराव

Dhar News
धार

8 दिन ससुराल में रही दुल्हन, ‘पगफेरे’ के बहाने हुई फरार

bride
धार

50 करोड़ की जमीन गबन मामले का मास्टमाइंड गिरफ्तार, आज कोर्ट में होगा पेश

dhar news
धार

एमपी में चार साल से फरार 200 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोपी सुधीर जैन गिरफ्तार

dhar
धार

हर जगह हो रही ‘अनोखी शादी’ की चर्चा, दूल्हे ने पेश कर दी मिसाल

groom
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.