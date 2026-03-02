औंधे मुंह गिरे ‘गेंहू’ के दाम, किसान नाराज

किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष हमने गेहूं की फसल की बोवनी जल्दी कर दी थी, जिसके चलते हमें 3000 से 3200 रुपए प्रति क्विंटल तक के भाव मिले थे। इस साल भी अनेक किसानों ने भाव अच्छे मिलने की उम्मीद में अक्टूबर के पहले पखवाड़े में बोवनी कर दी थी, ताकि उन्हें गेहूं के अच्छे दाम मिल सके लेकिन 2200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव ही मिले जो की गत वर्ष की तुलना में 1000 रुपए तक कम है। जानकारों का मानना है कि निजी खरीदार गुणवत्ता के आधार पर चयनात्मक खरीदी कर रहे हैं, जिससे सामान्य गेहूं का भाव दबाव में है।