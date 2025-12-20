CM देंगे 306 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, आदिवासी अंचल को मिलेगा मेडिकल कॉलेज

मेडिकल कॉलेज के निर्माण का रास्ता वर्ष 2023 में स्वीकृति के बावजूद अटका हुआ था। चयनित जमीन ग्रीन बेल्ट (कंजर्वेशन लैंड) में आने से मामला फंस गया था। इस मुद्दे को पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया। सरकार ने मनीरता दिखाई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) के हस्तक्षेप के बाद 4 दिसंबर को नगर एवं ग्राम निवेश मंत्रालय ने जमीन को कंजर्वेशन से मुक्त करने का आदेश जारी किया। कंसल्टेंट और अनुबंधकर्ता एजेंसी ने धार पहुंचकर जमीन का भौतिक सत्यापन किया और मेडिकल कॉलेज का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। (mp news)