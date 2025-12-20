CM देंगे 306 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, आदिवासी अंचल को मिलेगा मेडिकल कॉलेज

dhar medical college foundation stone ceremony (फोटो- मोहन यादव ट्विटर एक्स हैंडल)
Medical College Foundation stone: आदिवासी अंचल के लिए ऐतिहासिक दिन 23 दिसंबर को आने वाला है। करीब 30 वर्षों से मेडिकल कॉलेज (Dhar Medical College) का सपना संजोए बैठे धार को मिलने जा रही है। जिले के पहले को आखिरकार बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन 23 दिसंबर को केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा (Union Health Minister JP Nadda) और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। कार्यक्रम में कई केन्द्रीय व राज्य मंत्री भी शामिल होने की संभावना है।
मेडिकल कॉलेज के भूमिपूजन को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने के कारण कार्यक्रम मेडिकल कॉलेज की जमीन पर न होकर पीजी कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित होगा, जहां विशाल सभा भी होगी। (mp news)
शुक्रवार को धार विधायक नीना वर्मा, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक चौधरी, एसपी मयंक अवस्थी, भाजपा जिलाध्यक्ष नीलेश भारती सहित्त प्रशासनिक अधिकारियों ने पीजी कॉलेज मैदान का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंच, सुरक्षा, पार्किंग और यातायात व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कार्यक्रम स्थल के समीप डीआरपी लाइन में हेलीपेड़ की सुविधा उपलब्ध होने के कारण पीजी कॉलेज ग्राउंड को आयोजन के लिए उपयुक्त माना गया है।
करीब 266 करोड़ रुपए की लागत से धार में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। यह कॉलेज पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर संचालित होगा। कॉलेज के साथ गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) और अन्य आधुनिक मेडिकल यूनिट्स भी संचालित होंगी। मेडिकल कॉलेज के साथ जिला अस्पताल को जोड़ने की भी योजना है। यह मेडिकल कॉलेज न केवल धार बल्कि आदिवासी अंचलों के विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा शिक्षा का बड़ा केंद्र बनेगा।
मेडिकल कॉलेज के निर्माण का रास्ता वर्ष 2023 में स्वीकृति के बावजूद अटका हुआ था। चयनित जमीन ग्रीन बेल्ट (कंजर्वेशन लैंड) में आने से मामला फंस गया था। इस मुद्दे को पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया। सरकार ने मनीरता दिखाई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) के हस्तक्षेप के बाद 4 दिसंबर को नगर एवं ग्राम निवेश मंत्रालय ने जमीन को कंजर्वेशन से मुक्त करने का आदेश जारी किया। कंसल्टेंट और अनुबंधकर्ता एजेंसी ने धार पहुंचकर जमीन का भौतिक सत्यापन किया और मेडिकल कॉलेज का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। (mp news)
चार में मेडिकल कॉलेज का सपना साकार होने जा रहा है। इसमें पत्रिका की भूमिका अहम रही है। मीडिया की सजगता, जनता का सहयोग और सरकार की सकारात्मक सोच से आज यह संभव हो पाया है।- नीना वर्मा, विधायक धार
