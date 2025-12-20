ठंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, अगले 2 दिन पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, येलो अलर्ट जारी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के वैज्ञानिक डॉ. अरुण शर्मा के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवा पहुंच रही है। बादल नहीं होने के कारण रात के समय तापमान तेजी से गिर रहा है। हवाओं की रफ्तार भी अधिक है, जिससे ठंड का असर कई गुना बढ़ गया है। यदि बादल छाए रहते तो न्यूनतम तापमान में इतनी गिरावट नहीं होती, लेकिन साफ आसमान ने सर्दी को और तीव्र कर दिया है।