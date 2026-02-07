कांग्रेस विधायक के भाई ने शराब दुकान में घुसकर बोतलें लूटीं, कर्मचारी हाथ जोड़ते रहे

धार. धार जिले के डही में लाइसेंसी शराब दुकान में घुसकर शराब की बोतलें लूटने का मामला सामने आने से जिले की राजनीति गरमा गई है। वायरल वीडियो में दुकान के भीतर घुसकर बोतलें निकालते और बाहर खड़े लोगों को देते युवक साफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि कर्मचारी हाथ जोडकऱ तमाशबीन बने नजर आ रहे हैं। इस मामले में कुक्षी से कांग्रेस विधायक सुरेंद्रसिंह उर्फ हनी बघेल के चचेरे भाई अर्जुन बघेल का नाम सामने आने के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि चार से पांच युवक शराब दुकान के बाहर हंगामा करते हुए पहुंचे। इसके बाद उनमें से एक युवक जबरन दुकान के भीतर घुसा और अपने हाथों से शराब की बोतलें निकालकर बाहर खड़े साथियों को देता रहा। इस दौरान दुकान में मौजूद कर्मचारियों ने न तो विरोध किया और न ही किसी तरह की सूचना दी।

