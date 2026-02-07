7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्राइम

कांग्रेस विधायक के भाई ने शराब दुकान में घुसकर बोतलें लूटीं, कर्मचारी हाथ जोड़ते रहे

कुक्षी से कांग्रेस विधायक सुरेंद्रसिंह उर्फ हनी बघेल के चचेरे भाई अर्जुन बघेल का नाम सामने आने के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं...

2 min read
Google source verification

धार

image

Sachin Trivedi

Feb 07, 2026

कुक्षी विधायक के चचेरे भाई का नाम सामने आया, धार के डही का हुआ वीडियो वायरल

कुक्षी विधायक के चचेरे भाई का नाम सामने आया, धार के डही का हुआ वीडियो वायरल

धार. धार जिले के डही में लाइसेंसी शराब दुकान में घुसकर शराब की बोतलें लूटने का मामला सामने आने से जिले की राजनीति गरमा गई है। वायरल वीडियो में दुकान के भीतर घुसकर बोतलें निकालते और बाहर खड़े लोगों को देते युवक साफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि कर्मचारी हाथ जोडकऱ तमाशबीन बने नजर आ रहे हैं। इस मामले में कुक्षी से कांग्रेस विधायक सुरेंद्रसिंह उर्फ हनी बघेल के चचेरे भाई अर्जुन बघेल का नाम सामने आने के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि चार से पांच युवक शराब दुकान के बाहर हंगामा करते हुए पहुंचे। इसके बाद उनमें से एक युवक जबरन दुकान के भीतर घुसा और अपने हाथों से शराब की बोतलें निकालकर बाहर खड़े साथियों को देता रहा। इस दौरान दुकान में मौजूद कर्मचारियों ने न तो विरोध किया और न ही किसी तरह की सूचना दी।

भाजपा ने लगाया पुलिस पर दबाव का आरोप

भाजपा के प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल ने आरोप लगाया कि विधायक के करीबी लोगों द्वारा खुलेआम गुंडागर्दी की गई है, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने मामले में एफआइआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस बोली—शिकायत मिले तो होगी कार्रवाई

डही थाना प्रभारी दिलीप तड़ेवला ने बताया कि शराब ठेकेदार और कर्मचारियों से पूछताछ की गई है, लेकिन उनकी ओर से न तो लिखित और न ही मौखिक शिकायत दी गई है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वीडियो की पुष्टि की जा रही है।

विधायक ने आरोपों से किया इनकार

कुक्षी विधायक सुरेंद्रसिंह बघेल ने मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि कोई विवाद नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने पैसा देकर जो सामान लेना था, लेकर चले गए। उनका नाम जबरन घसीटा जा रहा है।

प्रशासन पर सवाल, कानून व्यवस्था पर बहस

शराब दुकान में दिनदहाड़े इस तरह की घटना और कर्मचारियों का डर के मारे चुप रहना जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अब सबकी नजर पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Feb 2026 01:56 pm

Hindi News / Crime / कांग्रेस विधायक के भाई ने शराब दुकान में घुसकर बोतलें लूटीं, कर्मचारी हाथ जोड़ते रहे

बड़ी खबरें

View All

क्राइम

ट्रेंडिंग

बदमाशों ने छात्र को पीटते हुए बनाया वीडियो, 16 सेकंड तक जमकर बरसाए लात-घूंसे

गाज़ियाबाद

Pali Accident: पाली में दर्दनाक हादसा, गली में खेल रहे मासूम को पिकअप ने कुचला, मौके पर मौत, गांव में मातम

Pali accident, pickup accident in Pali, pickup accident in Rajasthan, child dies in Pali, Pali crime news, पाली एक्सीडेंट, पिकअप एक्सीडेंट इन पाली, पिकअप एक्सीडेंट इन राजस्थान, पाली में बच्चे की मौत, पाली क्राइम न्यूज
पाली

खुद को IB का डिप्टी डायरेक्टर बताकर अफसरों को धमकाता था, STF ने कर दिया इलाज

नई दिल्ली

Fraud News: WhatsApp पर ठगी का नया जाल, फर्जी लिंक क्लिक करते ही कर्मचारी के खाते से 5 लाख हुए गायब

Cyber ​​fraud
बिलासपुर

Ganganagar: पुत्रवधू की कथित प्रताड़ना नहीं हुई सहन… बुजुर्ग अधिवक्ता ने उठाया ये खौफनाक कदम

हनुमानगढ़ एसपी कार्यालय, पत्रिका फोटो
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.