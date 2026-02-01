MP की 201 किमी रेललाइन अटकी: 81 किमी हिस्से में काम शुरु नहीं, लागत 1800 करोड़

201 किलोमीटर लंबी इंदौर-दाहोद रेल परियोजना में करीब 120 किलोमीटर का कार्य प्रगति पर है। इंदौर से धार तक करीब 80 प्रतिशत काम हो चुका है, लेकिन टिही, पीथमपुर, गुणावद और धार रेलवे स्टेशन अभी अधूरे हैं, वहीं धार से आगे झाबुआ तक तीन सुरंगों का निर्माण होना बाकी है। इन परिस्थितियों में, धार तक ट्रैक तैयार होने के बावजूद इंदौर-धार रेल सेवा शुरू करना फिलहाल संभव नहीं है। रेलवे के अनुसार, परियोजना पूर्ण हुए बिना संचालन और ट्रैफिक संतुलन कठिन रहेगा।