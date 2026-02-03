मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक का बड़ा बयान

जिले के मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल पर सोमवार को आस्था का संगम देखने को मिला। बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा एवं प्रवचन सुनने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। श्रद्धालुओं में बागेश्वर सरकार की एक झलक पाने को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। शाम करीब 4 बजे धीरेंद्र शास्त्री मोहनखेड़ा पहुंचे। इससे पूर्व उन्होंने तीर्थ स्थित भगवान आदिनाथ एवं दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरीश्वर के दर्शन-वंदन किए तथा साधु-साध्वियों से भेंट की। इस अवसर पर श्रीमोहनखेड़ा जैन तीर्थ ट्रस्ट मंडल द्वारा उनका बहुमान किया गया। प्रवचन के दौरान पं. शास्त्री ने कहा कि मैं यहां प्रवचन करने नहीं आया हूं, बल्कि हिंदुओं को जगाने आया हूं। जैन धर्म और हिंदू धर्म को एक ही सनातन परंपरा से जुड़ा बताते हुए सनातनी एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैन और हिन्दू परंपराएं मिठास के समान हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस क्षेत्र को भगवान आदिनाथ और दादा दयालु हनुमानजी की पावन भूमि बताया।