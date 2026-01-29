29 जनवरी 2026,

गुरुवार

धर्म और अध्यात्म

Shukra Pradosh Vrat 2026: शुक्र प्रदोष व्रत : 30 जनवरी को करें ये 9 अचूक उपाय, शादी, धन, सेहत और सफलता के लिए

Shukra Pradosh Vrat 2026 30 जनवरी को है। जानिए प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त, भगवान शिव-पार्वती की पूजा विधि और 12 प्रभावशाली उपाय, जो शादीशुदा जीवन, धन, बिजनेस, सेहत और कोर्ट-कचहरी की समस्याओं में राहत दिलाते हैं।

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 29, 2026

Shukra Pradosh Vrat 2026

Shukra Pradosh Vrat 2026 : शिव कृपा पाने का दिन: शुक्र प्रदोष व्रत 2026 उपाय

Shukra Pradosh Vrat 2026: 30 जनवरी 2026 को शुक्र प्रदोष व्रत है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। शिव भक्तों के लिए ये व्रत बड़ा खास है। सुबह जल्दी उठकर अपने रोज के काम निपटाओ, फिर शिव जी की पूजा करो। बेल पत्र, फूल, धूप-दीप, और भोग चढ़ाओ, फिर शिव मंत्र का जाप करो। इस दिन कुछ खास उपाय जरूर अपनाओ। ये पुराने टोटके हैं, लेकिन कहते हैं, हर मुश्किल का इलाज मिल जाता है।

शुक्र प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त 30 जनवरी को शाम 5:59 से रात 8:37 बजे तक है।

अब जान लीजिए, इस व्रत पर कौन-कौन से उपाय करने चाहिए:

  1. अगर शादीशुदा जिंदगी में टेंशन चल रही है, तो शिव मंदिर जाओ। शिव जी और पार्वती जी पर एक साथ सात बार मौली (कलावा) लपेट दो। ध्यान रहे, धागा बीच में मत तोड़ो। पूरा सात बार लपेटो, उसके बाद ही धागा तोड़ो। और हां, इसमें गांठ मत लगाओ, बस वैसे ही छोड़ दो।
  2. बच्चों के साथ रिश्ता अच्छा करना है तो एक कटोरी में थोड़ा शहद लो, उंगली से थोड़ा शहद निकालो और शिव जी को भोग लगाओ। बाद में वही बचा हुआ शहद अपने बच्चों को खिला दो।
  3. बिजनेस में इन्वेस्टमेंट को लेकर दिक्कत है? तो भगवान शंकर को 11 बेलपत्र चढ़ाओ।
  4. परिवार में सुख-शांति चाहिए तो शाम को शिव मंदिर जाओ, एक घी का दीया और एक तेल का दीया जलाओ। घी का दीया देवताओं को खुश करने के लिए, तेल का अपनी इच्छाओं के लिए। घी के दीये में सफेद खड़ी बत्ती लगाओ, तेल के दीये में लेटी हुई लाल बत्ती।
  5. धन-संपत्ति बढ़ानी है तो सवा किलो साबुत चावल और थोड़ा दूध लेकर मंदिर में दान करो।
  6. दुश्मनों से परेशान हो? तो शमी के पत्ते को साफ पानी से धोकर शिवलिंग पर चढ़ाओ और ‘ऊँ नमः शिवाय’ मंत्र 11 बार बोलो।
  7. अगर मन बहुत बेचैन है, तो शाम को मंदिर या घर में शिव जी की मूर्ति के सामने बैठो। गहरी सांस लो और पांच बार ‘ऊँ’ का उच्चारण करना चाहिए। ओ…ओ…ओ…ओ…म…। ‘ओ’ की आवाज लंबी खींचो और ‘म’ खुद निकल जाएगा।
  8. किसी खास काम में सफलता चाहिए? तो दूध में थोड़ा सा केसर मिलाओ और शिवलिंग पर चढ़ाओ। साथ में मन ही मन ‘ऊँ नमः शिवाय’ बोलते रहो।
  9. बिजनेस की तरक्की के लिए शाम को पांच रंगों की रंगोली बनाओ, गोल फूल की आकृति में। रंगोली के बीचों-बीच घी का दीया जलाओ और शिव जी से आशीर्वाद मांगो।

बस, इन टोटकों को दिल से करो। कहते हैं, इससे हर परेशानी में राहत मिलती है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Jan 2026 12:09 pm

Published on:

29 Jan 2026 12:07 pm

