Shukra Pradosh Vrat 2026: शुक्र प्रदोष व्रत : 30 जनवरी को करें ये 9 अचूक उपाय, शादी, धन, सेहत और सफलता के लिए

Shukra Pradosh Vrat 2026 : शिव कृपा पाने का दिन: शुक्र प्रदोष व्रत 2026 उपाय
Shukra Pradosh Vrat 2026: 30 जनवरी 2026 को शुक्र प्रदोष व्रत है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। शिव भक्तों के लिए ये व्रत बड़ा खास है। सुबह जल्दी उठकर अपने रोज के काम निपटाओ, फिर शिव जी की पूजा करो। बेल पत्र, फूल, धूप-दीप, और भोग चढ़ाओ, फिर शिव मंत्र का जाप करो। इस दिन कुछ खास उपाय जरूर अपनाओ। ये पुराने टोटके हैं, लेकिन कहते हैं, हर मुश्किल का इलाज मिल जाता है।
शुक्र प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त 30 जनवरी को शाम 5:59 से रात 8:37 बजे तक है।
बस, इन टोटकों को दिल से करो। कहते हैं, इससे हर परेशानी में राहत मिलती है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
बड़ी खबरेंView All
धर्म और अध्यात्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग