Shukra Pradosh Vrat 2026: शुक्र प्रदोष व्रत : 30 जनवरी को करें ये 9 अचूक उपाय, शादी, धन, सेहत और सफलता के लिए

Shukra Pradosh Vrat 2026: 30 जनवरी 2026 को शुक्र प्रदोष व्रत है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। शिव भक्तों के लिए ये व्रत बड़ा खास है। सुबह जल्दी उठकर अपने रोज के काम निपटाओ, फिर शिव जी की पूजा करो। बेल पत्र, फूल, धूप-दीप, और भोग चढ़ाओ, फिर शिव मंत्र का जाप करो। इस दिन कुछ खास उपाय जरूर अपनाओ। ये पुराने टोटके हैं, लेकिन कहते हैं, हर मुश्किल का इलाज मिल जाता है।