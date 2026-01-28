Aaj Ka Rashifal 29 January: राशिफल 29 जनवरी 2026: जया एकादशी पर 4 राशियों को धन लाभ, जानें आज का पूरा भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 29 January: राशिफल 29 जनवरी 2026 : आज 29 जनवरी 2026 से माघ मास का 26वां दिन है। आज गुरूवार का दिन है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे। आज जया एकादशी और भीष्म द्वादशी है। आज के दिन सभी बाधाओं को दूर करने वाला ,पापों का नाश करने वाला एवं सुख-समृद्धि देने वाला विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार आज मेष, वृषभ, कर्क, कन्या सहित 4 राशि वालों को आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं। (Today Horoscope)

