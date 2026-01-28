28 जनवरी 2026,

बुधवार

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 29 January: राशिफल 29 जनवरी 2026: जया एकादशी पर 4 राशियों को धन लाभ, जानें आज का पूरा भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 29 January 2026: जया एकादशी और भीष्म द्वादशी पर चंद्रमा के गोचर से मेष, वृषभ, कर्क और कन्या राशि को आर्थिक लाभ के संकेत। जानें सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।

भारत

image

Aaj Ka Rashifal 29 January: राशिफल 29 जनवरी 2026 : आज 29 जनवरी 2026 से माघ मास का 26वां दिन है। आज गुरूवार का दिन है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे। आज जया एकादशी और भीष्म द्वादशी है। आज के दिन सभी बाधाओं को दूर करने वाला ,पापों का नाश करने वाला एवं सुख-समृद्धि देने वाला विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार आज मेष, वृषभ, कर्क, कन्या सहित 4 राशि वालों को आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं। (Today Horoscope)

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

आज आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आप बिजनेस में कुछ नई योजनाओं को लागू कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप अपने पार्टनर से बातचीत अवश्य करें। जीवनसाथी के साथ आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो वह आपको किसी गलत काम में फंसाने की कोशिश करेंगे। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मुलाकात करने आ सकता है।

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

आज का दिन आपके लिए मान-सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप किसी दूसरे की मदद के लिए आगे आएंगे, लेकिन लोगों इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। आपको अपने किसी काम को लेकर लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो उसके बिगड़ने की संभावना है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों में यदि किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था, तो वह भी दूर होगा। आपकी कुछ अपरिचित लोगों से मुलाकात होगी, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी।

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

आज का दिन आपके लिए भागदौड़ भरा रहने वाला है। आपकी अत्यधिक लाभ के चक्कर में कोई जोखिम भरा काम करने से बचना होगा। आप यदि किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलेंगे, तो उससे आपको खुशी होगी। आपकी सेहत को लेकर आप थोड़ा एतियात बरतें और कार्यक्षेत्र में आपको मन मुताबिक काम मिल सकता है, जिससे आपको खुशी होगी। आपका कुछ खास लोगों से मुलाकात होगी। आप अपने घरेलू कामों को भी समय से निपटाने की कोशिश करें।

आज का राशिफल कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

आज का दिन रोजगार को लेकर परेशान चल रहा है लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपको अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलना होगा। आपकी आर्थिक योजनाएं बेहतर रहेंगी। भाई- बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आप किसी भी काम को लेकर दूसरे पर डिपेंड ना रहें, नहीं तो वह आपके कामों को बिगड़ने की कोशिश कर सकता है। संतान के मनमाने व्यवहार से आज आपको थोड़ी टेंशन रहेगी।

आज का राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

आज आपको अपने आसपास रह रहे विरोधियों से सतर्क रहना होगा। ऑफिस में आपके सहकर्मी आपके बॉस से रिश्तों को खराब करने की कोशिश करेंगे। सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़कर आप अच्छा नाम कमाएंगे। आपकी कोई मां की इच्छा पूरी हो सकती है। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। आज आपकी कोई डील फाइनल होते-होते लटक सकती हैं। आप अपने घर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं, जिसमें परिजनों का आना जाना लगा रहेगा।

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है। कारोबार में आपकी योजनाएं बेहतर लाभ देंगी और आपको कोई साइड इनकम भी मिलने की संभावना है। आप वाहनों का प्रयोग जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। आज आपको अपने पिताजी की सेवा के लिए भी समय निकालना होगा और किसी की कहीसुनी बातों पर भरोसा ना करें और किसी वाद विवाद में ना पड़ें।

आज का राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

आज आपको अपने सगे संबंधियों का पूरा लाभ मिलेगा। आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहने से आप थोड़ा परेशान रहेंगे। यदि परिवार में किसी सदस्य की सेहत संबंधित कोई समस्या चल रही थी, तो वह भी काफी हद तक ठीक होगी। आपकी संतान आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकती है। आप अपने जीवनसाथी के लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लेकर आ सकते हैं। घर परिवार में आप किसी नई लग्जरी चीजों की खरीदारी करने की सोचेंगे।

आज का राशिफल वृश्चिक राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

आज का दिन आपके लिए अक्समात लाभ दिलाने वाला रहेगा। आपको अचानक धन लाभ होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपके बॉस से आपके रिश्तों में कुछ कड़वाहट आ सकती है। आपके प्रमोशन को लेकर आगे बातचीत हो सकती है। आप अपने मनपसंद भोजन का आनंद लेंगे। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद के लिए आप आगे आएंगे। आज आपकी राजनीति में छवि और निखरेगी।

आज का राशिफल धनु राशि (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

आज का दिन आपके लिए जल्दबाजी में कोई काम करने से बचने के लिए रहेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर रहेगी। भाई- बहनों से आपकी खूब पटेगी। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी मनोरंजन कर सकते हैं। जीवनसाथी के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपको किसी के कहने में आकर कोई इंवेस्टमेंट करने से बचना होगा। आप अपने किसी कानूनी मामले को लेकर अनुभवी व्यक्तियों से बातचीत करें।

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपको छुटपुट लाभ की योजनाओं पर पूरा ध्यान देना होगा। आपके विरोधी सतर्क रहेंगे, जिन्हें आप अपनी चतुर बुद्धि से आसानी से मात देने में कामयाब रहेंगे। आपको किसी विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखना होगा और बिजनेस के कामों में आप कोई बदलाव थोड़ा सोच समझकर करें। आपको अपने किसी मित्र से धोखा मिल सकता है।

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। प्रॉपर्टी से जुड़ें किसी मामले में आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप अपने कारोबार में भी कुछ नई योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। आज आपका दिमाग इनकम बढ़ाने में खूब चलेगा। जीवनसाथी की सेहत में गिरावट आ सकती हैं, जिसको लेकर आप लापरवाही बिल्कुल ना दिखाएं। आपको कुछ विशेष व्यक्तियों का लाभ मिलेगा। वरिष्ठ सदस्यों के साथ आप यादगार पल व्यतीत करेंगे।

