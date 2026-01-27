टैरो राशिफल 28 जनवरी: मेष और सिंह समेत इन 7 राशियों पर बरसेगी गणेश जी की कृपा, पद-प्रतिष्ठा में होगा इजाफा

Tarot Rashifal 28 January 2026: टैरो राशिफल 28 जनवरी 2026: आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। भगवान गणेश जी को समर्पित आज का बुधवार का दिन टैरो कार्ड की गणना के अनुसार मेष , वृषभ, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए गुडलक के संकेत नजर आ रहे हैं। पद प्रतिष्ठा में लाभ, व्यापार में वृद्धि, आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार बन रहे हैं। आज राहुकाल 12:34 पीएम से 01:55 पीएम तक रहेगा। बुधवार के दिन गणेश मंदिर जाकर गणेशजी को गुड़ का भोग लगाने और 21 दूर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।