27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

टैरो राशिफल 28 जनवरी: मेष और सिंह समेत इन 7 राशियों पर बरसेगी गणेश जी की कृपा, पद-प्रतिष्ठा में होगा इजाफा

Tarot Horoscope 28 January 2026: बुधवार, माघ शुक्ल दशमी के दिन गणेश जी की कृपा से मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए शुभ संकेत। जानिए सभी 12 राशियों का टैरो राशिफल, राहुकाल और उपाय।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Jan 27, 2026

Tarot Rashifal 28 January 2026

Tarot Rashifal 28 January 2026 : टैरो राशिफल 28 जनवरी 2026 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Rashifal 28 January 2026: टैरो राशिफल 28 जनवरी 2026: आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। भगवान गणेश जी को समर्पित आज का बुधवार का दिन टैरो कार्ड की गणना के अनुसार मेष , वृषभ, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए गुडलक के संकेत नजर आ रहे हैं। पद प्रतिष्ठा में लाभ, व्यापार में वृद्धि, आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार बन रहे हैं। आज राहुकाल 12:34 पीएम से 01:55 पीएम तक रहेगा। बुधवार के दिन गणेश मंदिर जाकर गणेशजी को गुड़ का भोग लगाने और 21 दूर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।

मेष टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Aries)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन इस राशि के लोगों को संतान सुख प्राप्त होगा। इस राशिवालों को मित्रों और रिश्तेदारों से अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक आस्था बढ़ेगी।

वृषभ टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Taurus)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के नौकरीपेशा जातकों को पद प्रतिष्ठा आदि का लाभ प्राप्त होगा। कार्य व्यापार में वृद्धि व लगभग सभी तरह के कार्यां में सफलता प्राप्त होगी। नए कामों की शुरुआत संभव है।

मिथुन टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Gemini)

टैरो कार्ड्स गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक आज कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। साथ ही आज सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। अपनी खानपान की आदतों पर काबू रखें।

कर्क टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोग आज किसी नई योजना पर विचार मग्न होंगे। हालांकि, आज आपको आलोचना और अपने शुभचिंतकों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

सिंह टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Leo)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों आज कोशिश करनी है कि वह अपने जीवन को सकारात्मक बनाकर रखें और जीवन के लिए अपने दृष्टिकोण में व्यावहारिक बनने की कोशिश करे। हालांकि, आज आपकी कोई बहुत ही बड़ी महत्वकांक्षा पूरी हो सकती है।

कन्या टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Virgo)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को आज कोशिश करनी है कि आलस्य का त्याग कर समय का उचित प्रयोग करें इससे आप अपने कार्यक्षेत्र एवं रचनात्मक क्षेत्र में सुर्खियां बटोरेंगे।

तुला टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Libra)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद स्थितियों के आसार है, आप काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Today Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों आज अपने दायित्वों और काम को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहे। आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशनुमा माहौल में बीतेगा।

धनु टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Sagittarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि नौकरीपेशा जातकों के लिए आज कार्यस्थल पर वातावरण काफी सुखद रहेगा। आपको सलाह है कि आज असामाजिक तत्वों से दूरी बनाये रखें। परिजनों की छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Today Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोग आज सहयोगियों के साथ काम करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करे। आपको सलाह है कि संबंधों में नैतिक कर्तव्यों से विमुख न हो। वरना आज आपके बने बनाए काम अधूरे रह सकते है।

कुंभ टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Aquarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को आज आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेना पड़ सकता है,इसलिए आज अपनी आर्थिक स्थिति का थोड़ा ख्याल रखें और कोशिश करें की आप खुद को अति भावुक होने सा बचाएं। भावुक होकर आपके कई कार्यों में बाधा आ सकती है।

मीन टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Pisces)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि गणना बता रही है कि मीन राशि के लोग आज किसी नए काम में शामिल हो सकते हैं। साथ ही आज शाम आप बच्चों के साथ समय बिताने का आनंद ले पाएंगे। आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार है।

ये भी पढ़ें

Budh Vakri 2026: बुध की उल्टी चाल इन 4 राशियों के लिए बनेगी वरदान! करियर और व्यापार में होगी पैसों की बारिश
धर्म/ज्योतिष
Budh Vakri 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल 2026

tarot card rashifal

Published on:

27 Jan 2026 02:58 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / टैरो राशिफल 28 जनवरी: मेष और सिंह समेत इन 7 राशियों पर बरसेगी गणेश जी की कृपा, पद-प्रतिष्ठा में होगा इजाफा

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal: जनवरी का आखिरी बुधवार इन राशियों के लिए बनेगा भाग्यशाली दिन

Aaj Ka Rashifal 28 January
राशिफल

Budh Vakri 2026: बुध की उल्टी चाल इन 4 राशियों के लिए बनेगी वरदान! करियर और व्यापार में होगी पैसों की बारिश

Budh Vakri 2026
धर्म/ज्योतिष

Rashifal Today: मंगलवार को चमकेगा इन राशियों का भाग्य, ग्रह बना रहे हैं खास योग

Aaj Ka Rashifal 27 January
राशिफल

27 जनवरी 2026 टैरो राशिफल: ट्रांसफर, प्रमोशन और आर्थिक लाभ के मजबूत संकेत

Tarot Rashifal 27 January 2026
राशिफल

Grah Gochar February 2026 : फरवरी में 4 ग्रहों का महा-गोचर, लक्ष्मी नारायण से बुधादित्य योग तक, इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत

Grah Gochar in February 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.