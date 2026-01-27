टैरो राशिफल 28 जनवरी: मेष और सिंह समेत इन 7 राशियों पर बरसेगी गणेश जी की कृपा, पद-प्रतिष्ठा में होगा इजाफा

Tarot Rashifal 28 January 2026 : टैरो राशिफल 28 जनवरी 2026 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Tarot Rashifal 28 January 2026: टैरो राशिफल 28 जनवरी 2026: आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। भगवान गणेश जी को समर्पित आज का बुधवार का दिन टैरो कार्ड की गणना के अनुसार मेष , वृषभ, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए गुडलक के संकेत नजर आ रहे हैं। पद प्रतिष्ठा में लाभ, व्यापार में वृद्धि, आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार बन रहे हैं। आज राहुकाल 12:34 पीएम से 01:55 पीएम तक रहेगा। बुधवार के दिन गणेश मंदिर जाकर गणेशजी को गुड़ का भोग लगाने और 21 दूर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन इस राशि के लोगों को संतान सुख प्राप्त होगा। इस राशिवालों को मित्रों और रिश्तेदारों से अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक आस्था बढ़ेगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के नौकरीपेशा जातकों को पद प्रतिष्ठा आदि का लाभ प्राप्त होगा। कार्य व्यापार में वृद्धि व लगभग सभी तरह के कार्यां में सफलता प्राप्त होगी। नए कामों की शुरुआत संभव है।
टैरो कार्ड्स गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक आज कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। साथ ही आज सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। अपनी खानपान की आदतों पर काबू रखें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोग आज किसी नई योजना पर विचार मग्न होंगे। हालांकि, आज आपको आलोचना और अपने शुभचिंतकों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों आज कोशिश करनी है कि वह अपने जीवन को सकारात्मक बनाकर रखें और जीवन के लिए अपने दृष्टिकोण में व्यावहारिक बनने की कोशिश करे। हालांकि, आज आपकी कोई बहुत ही बड़ी महत्वकांक्षा पूरी हो सकती है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को आज कोशिश करनी है कि आलस्य का त्याग कर समय का उचित प्रयोग करें इससे आप अपने कार्यक्षेत्र एवं रचनात्मक क्षेत्र में सुर्खियां बटोरेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद स्थितियों के आसार है, आप काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों आज अपने दायित्वों और काम को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहे। आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशनुमा माहौल में बीतेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि नौकरीपेशा जातकों के लिए आज कार्यस्थल पर वातावरण काफी सुखद रहेगा। आपको सलाह है कि आज असामाजिक तत्वों से दूरी बनाये रखें। परिजनों की छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोग आज सहयोगियों के साथ काम करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करे। आपको सलाह है कि संबंधों में नैतिक कर्तव्यों से विमुख न हो। वरना आज आपके बने बनाए काम अधूरे रह सकते है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को आज आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेना पड़ सकता है,इसलिए आज अपनी आर्थिक स्थिति का थोड़ा ख्याल रखें और कोशिश करें की आप खुद को अति भावुक होने सा बचाएं। भावुक होकर आपके कई कार्यों में बाधा आ सकती है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि गणना बता रही है कि मीन राशि के लोग आज किसी नए काम में शामिल हो सकते हैं। साथ ही आज शाम आप बच्चों के साथ समय बिताने का आनंद ले पाएंगे। आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार है।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग