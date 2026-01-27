Budh Vakri 2026: बुध की उल्टी चाल इन 4 राशियों के लिए बनेगी वरदान! करियर और व्यापार में होगी पैसों की बारिश

वैदिक ज्योतिष के हिसाब से ग्रहों की चाल सीधे हमारी किस्मत, सोच और फैसलों को प्रभावित करती है। अब 2026 की बात करें तो ये साल वाकई खास रहने वाला है। इस साल बुध ग्रह, जिसे ग्रहों का राजकुमार भी कहते हैं, तीन बार वक्री होंगे। मतलब लगभग 69 दिनों तक बुध उल्टी चाल चलेंगे। बुध को बुद्धि, याददाश्त, पढ़ाई, लिखाई, बोलचाल, गणित, व्यापार, शेयर बाजार, सट्टा और पूरी अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि जब बुध वक्री होते हैं, तो कुछ लोगों को संभलकर चलना चाहिए, लेकिन कुछ राशियों के लिए ये समय अचानक पैसा मिलने, लॉटरी या निवेश से बड़ा फायदा होने का भी इशारा करता है।