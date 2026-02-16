Surya Grahan 2026 Sutak Kaal: साल का पहला सूर्य ग्रहण कल, भारत में नहीं दिखेगा, तो क्या सूतक काल मान्य होगा?

Surya Grahan 2026 Sutak Kaal: साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी, मंगलवार को लगने जा रहा है और यह खगोलीय दृष्टि से बेहद विशेष माना जा रहा है। यह वलयाकार (कंकण) सूर्य ग्रहण होगा, जिसे ‘रिंग ऑफ फायर’ के नाम से भी जाना जाता है। इस अद्भुत घटना के दौरान चंद्रमा सूर्य के लगभग 96 प्रतिशत भाग को ढक लेगा, जिससे आकाश में सूर्य एक चमकते कंगन की तरह नजर आएगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, फिर भी लोगों के मन में कई महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं ग्रहण का समय क्या होगा? और क्या सूतक काल माना जाएगा?आइए ज्योतिषीय मान्यताओं और धार्मिक नियमों के आधार पर इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर जरूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं।