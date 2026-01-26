Grah Gochar February 2026 : फरवरी में 4 ग्रहों का महा-गोचर, लक्ष्मी नारायण से बुधादित्य योग तक, इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत

अब थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। ग्रहों के बड़े बदलाव के चलते विवाद, प्राकृतिक आपदा और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाएगी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तेजी आएगी, शेयर बाजार में फिर से रौनक लौटेगी, और इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वहीं, राजनीतिक हलचल और उथल-पुथल भी बढ़ सकती है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के आसार हैं, लेकिन धरना-प्रदर्शन, आंदोलन और गिरफ्तारियों की भी संभावना है। रेल दुर्घटनाओं का भी खतरा है। महिलाओं के लिए समय कुछ मुश्किल रह सकता है, और किसी बड़ी फिल्म अभिनेत्री के बारे में बुरी खबर मिल सकती है। देश-दुनिया में राजनीतिक बदलाव, सत्ता में फेरबदल और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलेगा। मनोरंजन, फिल्म, नाटक, फैशन, डांस, कॉमेडी ये सब चर्चा में रहेंगे। मौसम अचानक बदल सकता है बारिश, बर्फबारी की आशंका है। सेना की ताकत बढ़ेगी, और कानून-व्यवस्था भी मजबूत होगी। खेल, गायन, मनोरंजन से जुड़ी बुरी खबरें और किसी बड़े नेता के बारे में दुखद समाचार मिल सकता है।