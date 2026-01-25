टैरो राशिफल 26 जनवरी 2026: सोमवार, दुर्गाष्टमी और भीष्म अष्टमी पर टैरो से जानें करियर-धन-प्रेम का भविष्य

Tarot Rashifal 26 January 2026: आज 26 जनवरी 2026, माघ मास का 23वां दिन है। सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा का महत्व है। आज भीष्म अष्टमी और मासिक दुर्गाष्टमी का पावन संयोग भी बन रहा है। सूर्य देव मकर राशि में और चंद्रमा मेष राशि में विराजमान हैं, जिससे कई राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में टैरो कार्ड्स आपके आज के दिन को बेहतर समझने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का टैरो राशिफल, जिसमें करियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारियां शामिल हैं।