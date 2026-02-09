Kal Ka Rashifal 10 February : कल का राशिफल 10 फरवरी: किन राशियों पर बरसेगी ध्रुव योग की कृपा? मेष से मीन तक का भविष्यफल

Kal Ka Rashifal 10 February : कल का राशिफल 10 फरवरी 2026
Kal Ka Rashifal 10 February 2026: 10 फरवरी 2026, मंगलवार को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी तिथि का संयोग बन रहा है। इस दिन ध्रुव योग सहित कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। आज का राशिफल आपको करियर, व्यापार, धन, स्वास्थ्य, प्रेम और पारिवारिक जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देगा। आइए जानते हैं भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास मेष से मीन तक सभी राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल।
आज का दिन आपके लिए मान-सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा। सरकारी कामों में आपकी साख फैलेगी और आपका मनोबल भी ऊंचा रहेगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को कोई सम्मान प्राप्त हो सकता है। आपकी वाणी की सौम्यता के कारण आपके कुछ नए मित्र बनेंगे, लेकिन आप किसी से कोई कड़वी बात ना बोले। परिवार में किसी सदस्य की सेहत में गिरावट आने से आपका मन परेशान रहेगा और भागदौड़ भी अधिक रहेगी।
आज का दिन आपके लिए शौक-मौज की चीजों की पूर्ति के लिए रहेगा, लेकिन आप दिखावे के चक्कर में अपने खर्चों पर ध्यान नहीं देंगे। आपकी कोई दबी हुई इनकम भी बाहर आ सकती है। जीवनसाथी के लिए आप कोई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आप किसी डील को फाइनल करने के लिए यदि सोच विचारकर रहे थे, तो वह भी फाइनल होगी। आप अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना ना रखें। आप अपने काम को लेकर किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहें।
आज का दिन आपके लिए इनकम के सोर्स को बढ़ाने वाला रहेगा। आपके खर्च भी अधिक रहेंगे। आपके दोस्त आपको कहीं वेकेशन पर लेकर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्रों में आप अच्छा काम करेंगे। जो लोग सिंगल हैं, उनकी अपने साथी से मुलाकात हो सकती है। व्यवसाय की तरफ आगे बढ़ रहे लोगों को थोड़ी नॉलेज लेने की आवश्यकता है। आपको किसी बात को लेकर बड़े सदस्यों से बहसबाजी नहीं करनी है, नहीं तो उन्हे आपकी कोई बात बुरी लग सकती है।
आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। वरिष्ठ सदस्यों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। आपको काम के साथ-साथ सेहत के लिए भी समय निकालना होगा, तभी आप फिट रह सकेंगे। आपका कोई करीबी आपके काम बिगाड़ने की कोशिश करेगा, जिससे आपको बचना होगा। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है।
आज का दिन आपके लिए मेहनत से काम करने के लिए रहेगा। सामाजिक कार्यों में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपकी जिम्मेदारियां भी अधिक रहेंगी। आपको अपने किसी परिजन की कोई बात बुरी लग सकती है। जीवनसाथी आपके साथ कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग करेंगे। आपको अपने किसी काम को लेकर योजना बनाकर चलने की आवश्यकता है। आपका कोई सहयोगी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है।
आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ था, तो उसके भी आपको मिलने की पूरी संभावना है। कारोबार में आपका फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है। आपकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। बड़ों का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई-लिखाई में एकाग्र होकर जुटना होगा। आप अपने किसी विरोधी की चालों को समझने की कोशिश करें।
आज का दिन विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। पार्टनरशिप में आपको कोई काम करने से बचना होगा। आपको वरिष्ठ सदस्यों से किसी काम को लेकर सलाह लेनी पड़ सकती हैं। आपकी तरक्की के नए-नए मार्ग खुलने से आपको खुशी होगी। पार्टनरशिप में आपको कोई काम सोच समझकर करना होगा। घूमने-फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, जो लोग सिंगल हैं, उनकी अपने साथी से मुलाकात हो सकती है।
आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको किसी काम में निराशा होने से परेशानी होगी। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं को आप दूर करने की कोशिश करेंगे। धार्मिक कामों में आपकी काफी रुचि रहेगी। माताजी से आप कुछ पारिवारिक मामलों को लेकर बातचीत करेंगे। आपके ऊपर यदि कुछ कर्जा था, तो उसे भी आप काफी हद तक उतार सकते हैं। आपका मन इधर-उधर के कामों में ज्यादा लगेगा, जिससे आपकी समस्याएं बढ़ेंगी।
आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपने माता-पिता के लिए भी समय निकालेंगे। आपका बिजनेस गति पकड़ेगा, लेकिन आपके कुछ खर्च आपकी टेंशनों को बढ़ाएंगे। जीवनसाथी भी आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं। आप दिखावे के चक्कर में ना आएं। आपको किसी काम को लेकर अक्समात यात्रा पर जाना पड़ सकता है।
आज का दिन आपके लिए भागदौड़ से भरा रहने वाला है। आपकी कोई प्रॉपर्टी की डील फाइनल हो सकती है। नौकरी के लिए किसी सदस्य को घर से दूर जाना पड़ सकता है। आप किसी लोन को यदि अप्लाई करेंगे, तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपकी मेहनत अधिक रहेगी, लेकिन आपको अपनी मेहनत का फल न मिलने से थोड़ी निराशा हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है। आपको किसी से कोई बात सोच समझकर बोलनी होगी।
आज का दिन बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है और उनके प्रयास बेहतर रहेंगे। जीवनसाथी को आप कहीं शॉपिंग पर लेकर जा सकते हैं। महिला मित्रों से आपको सावधान रहना होगा। यदि आपको कोई समस्या चल रही थी, तो वह भी दूर होगी। आपको किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं। घूमने-फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। माता जी का कोई पुराना रोग उभर सकता है। आपको अपने बॉस से कामों को लेकर शाबाशी मिलेगी।
आज के दिन आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपको बिजनेस में भी अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। आप अपनी इनकम को बढ़ाने के सोर्स पर ध्यान देंगे। आपका दिमाग कामों में खूब चलेगा। वैवाहिक जीवन में कुछ नई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आप संतान की तरक्की को लेकर परेशान रहेंगी, लेकिन माता-पिता का प्रेम व सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आपको ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि धन संबंधित मदद लेंगे, तब वह भी आसानी से मिल जाएगी।
