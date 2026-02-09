9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Kal Ka Rashifal 10 February : कल का राशिफल 10 फरवरी: किन राशियों पर बरसेगी ध्रुव योग की कृपा? मेष से मीन तक का भविष्यफल

Kal Ka Rashifal 10 February 2026: 10 फरवरी 2026, मंगलवार का राशिफल। फाल्गुन कृष्ण अष्टमी और ध्रुव योग के प्रभाव से मेष, वृष, और सिंह सहित सभी 12 राशियों के करियर, धन और स्वास्थ्य का भविष्यफल यहाँ पढ़ें।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Feb 09, 2026

Kal Ka Rashifal 10 February

Kal Ka Rashifal 10 February : कल का राशिफल 10 फरवरी 2026

Kal Ka Rashifal 10 February 2026: 10 फरवरी 2026, मंगलवार को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी तिथि का संयोग बन रहा है। इस दिन ध्रुव योग सहित कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। आज का राशिफल आपको करियर, व्यापार, धन, स्वास्थ्य, प्रेम और पारिवारिक जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देगा। आइए जानते हैं भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास मेष से मीन तक सभी राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल।

राशिफल मेष राशि (Rashifal Mesh Rashi)

आज का दिन आपके लिए मान-सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा। सरकारी कामों में आपकी साख फैलेगी और आपका मनोबल भी ऊंचा रहेगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को कोई सम्मान प्राप्त हो सकता है। आपकी वाणी की सौम्यता के कारण आपके कुछ नए मित्र बनेंगे, लेकिन आप किसी से कोई कड़वी बात ना बोले। परिवार में किसी सदस्य की सेहत में गिरावट आने से आपका मन परेशान रहेगा और भागदौड़ भी अधिक रहेगी।

राशिफल वृषभ राशि (Rashifal Vrishabh Rashi)

आज का दिन आपके लिए शौक-मौज की चीजों की पूर्ति के लिए रहेगा, लेकिन आप दिखावे के चक्कर में अपने खर्चों पर ध्यान नहीं देंगे। आपकी कोई दबी हुई इनकम भी बाहर आ सकती है। जीवनसाथी के लिए आप कोई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आप किसी डील को फाइनल करने के लिए यदि सोच विचारकर रहे थे, तो वह भी फाइनल होगी। आप अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना ना रखें। आप अपने काम को लेकर किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहें।

राशिफल मिथुन राशि (Rashifal Mithun Rashi)

आज का दिन आपके लिए इनकम के सोर्स को बढ़ाने वाला रहेगा। आपके खर्च भी अधिक रहेंगे। आपके दोस्त आपको कहीं वेकेशन पर लेकर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्रों में आप अच्छा काम करेंगे। जो लोग सिंगल हैं, उनकी अपने साथी से मुलाकात हो सकती है। व्यवसाय की तरफ आगे बढ़ रहे लोगों को थोड़ी नॉलेज लेने की आवश्यकता है। आपको किसी बात को लेकर बड़े सदस्यों से बहसबाजी नहीं करनी है, नहीं तो उन्हे आपकी कोई बात बुरी लग सकती है।

राशिफल कर्क राशि (Rashifal Kark Rashi)

आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। वरिष्ठ सदस्यों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। आपको काम के साथ-साथ सेहत के लिए भी समय निकालना होगा, तभी आप फिट रह सकेंगे। आपका कोई करीबी आपके काम बिगाड़ने की कोशिश करेगा, जिससे आपको बचना होगा। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है।

राशिफल सिंह राशि (Rashifal Singh Rashi)

आज का दिन आपके लिए मेहनत से काम करने के लिए रहेगा। सामाजिक कार्यों में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपकी जिम्मेदारियां भी अधिक रहेंगी। आपको अपने किसी परिजन की कोई बात बुरी लग सकती है। जीवनसाथी आपके साथ कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग करेंगे। आपको अपने किसी काम को लेकर योजना बनाकर चलने की आवश्यकता है। आपका कोई सहयोगी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है।

राशिफल कन्या राशि (Rashifal Kanya Rashi)

आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ था, तो उसके भी आपको मिलने की पूरी संभावना है। कारोबार में आपका फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है। आपकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। बड़ों का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई-लिखाई में एकाग्र होकर जुटना होगा। आप अपने किसी विरोधी की चालों को समझने की कोशिश करें।

राशिफल तुला राशि (Rashifal Tula Rashi)

आज का दिन विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। पार्टनरशिप में आपको कोई काम करने से बचना होगा। आपको वरिष्ठ सदस्यों से किसी काम को लेकर सलाह लेनी पड़ सकती हैं। आपकी तरक्की के नए-नए मार्ग खुलने से आपको खुशी होगी। पार्टनरशिप में आपको कोई काम सोच समझकर करना होगा। घूमने-फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, जो लोग सिंगल हैं, उनकी अपने साथी से मुलाकात हो सकती है।

राशिफल वृश्चिक राशि (Rashifal Vrishchik Rashi)

आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको किसी काम में निराशा होने से परेशानी होगी। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं को आप दूर करने की कोशिश करेंगे। धार्मिक कामों में आपकी काफी रुचि रहेगी। माताजी से आप कुछ पारिवारिक मामलों को लेकर बातचीत करेंगे। आपके ऊपर यदि कुछ कर्जा था, तो उसे भी आप काफी हद तक उतार सकते हैं। आपका मन इधर-उधर के कामों में ज्यादा लगेगा, जिससे आपकी समस्याएं बढ़ेंगी।

राशिफल धनु राशि (Rashifal Dhanu Rashi)

आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपने माता-पिता के लिए भी समय निकालेंगे। आपका बिजनेस गति पकड़ेगा, लेकिन आपके कुछ खर्च आपकी टेंशनों को बढ़ाएंगे। जीवनसाथी भी आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं। आप दिखावे के चक्कर में ना आएं। आपको किसी काम को लेकर अक्समात यात्रा पर जाना पड़ सकता है।

राशिफल मकर राशि (Rashifal Makar Rashi)

आज का दिन आपके लिए भागदौड़ से भरा रहने वाला है। आपकी कोई प्रॉपर्टी की डील फाइनल हो सकती है। नौकरी के लिए किसी सदस्य को घर से दूर जाना पड़ सकता है। आप किसी लोन को यदि अप्लाई करेंगे, तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपकी मेहनत अधिक रहेगी, लेकिन आपको अपनी मेहनत का फल न मिलने से थोड़ी निराशा हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है। आपको किसी से कोई बात सोच समझकर बोलनी होगी।

राशिफल कुंभ राशि (Rashifal Kumbh Rashi)

आज का दिन बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है और उनके प्रयास बेहतर रहेंगे। जीवनसाथी को आप कहीं शॉपिंग पर लेकर जा सकते हैं। महिला मित्रों से आपको सावधान रहना होगा। यदि आपको कोई समस्या चल रही थी, तो वह भी दूर होगी। आपको किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं। घूमने-फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। माता जी का कोई पुराना रोग उभर सकता है। आपको अपने बॉस से कामों को लेकर शाबाशी मिलेगी।

राशिफल मीन राशि (Rashifal Meen Rashi)

आज के दिन आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपको बिजनेस में भी अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। आप अपनी इनकम को बढ़ाने के सोर्स पर ध्यान देंगे। आपका दिमाग कामों में खूब चलेगा। वैवाहिक जीवन में कुछ नई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आप संतान की तरक्की को लेकर परेशान रहेंगी, लेकिन माता-पिता का प्रेम व सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आपको ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि धन संबंधित मदद लेंगे, तब वह भी आसानी से मिल जाएगी।

ये भी पढ़ें

Weekly Rashifal : साप्ताहिक राशिफल 9–15 फरवरी 2026: सभी 12 राशियों का भविष्यफल, शुभ अंक और रंग
राशिफल
Weekly Rashifal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल 2026

tula rashifal

Published on:

09 Feb 2026 05:12 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Kal Ka Rashifal 10 February : कल का राशिफल 10 फरवरी: किन राशियों पर बरसेगी ध्रुव योग की कृपा? मेष से मीन तक का भविष्यफल

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Kal Ka Rashifal: मेष-मिथुन के लिए खास दिन! किस राशि को मिलेगा धन लाभ और कौन रहेगा सावधान, जानें आज का राशिफल

Tarot card reading free, tarot card reading horoscope, Tarot Card Reading in Hindi,
राशिफल

महाशिवरात्रि के बाद चमकेगा इन राशियों का भाग्य, नौकरी-बिज़नेस में मिलेगा बड़ा फायदा

Mahashivratri 2026 Rashifal
धर्म/ज्योतिष

Teddy Day 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार टेडी का रंग बदलते ही बदल सकता है प्यार का असर, बॉन्डिंग होगी और पक्की

Zodiac sign favourite colour,Teddy Day gift ideas 2026, Astrology love tips,
धर्म/ज्योतिष

Laxmi Narayan Yog 2026: 2 मार्च तक इन 4 राशियों पर मेहरबान रहेंगे कुबेर, छप्पर फाड़कर बरसेगा धन

Laxmi Narayan Yog 2026
धर्म/ज्योतिष

Shani Gochar: शनि का बड़ा गोचर, 30 साल बाद मेष में प्रवेश, इन 4 राशियों पर होगी धनवर्षा

Shani Gochar 2027
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.