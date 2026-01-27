Aaj Ka Rashifal 28 January: राशिफल 28 जनवरी: माघ मास के अंतिम बुधवार बदल सकती है किस्मत, सभी 12 राशियों पर गणेश जी की कृपा

Aaj Ka Rashifal 28 January 2026: राशिफल 28 जनवरी 2026 : जनवरी 2026 का अंतिम बुधवार माघ मास का 25वां दिन है। आज के दिन दिन सूर्य देव मकर राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। गणेश जी की कृपा से मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक , लाभ, सुख समृद्धि में वृद्धि, धन, कर्म और यश में वृद्धि होगी के योग लेकर आ रहा है। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानिए सभी 12 राशियों का सम्पूर्ण राशिफल। (राशिफल 27 जनवरी 2026)