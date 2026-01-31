Magh Purnima Shubh Muhurt: माघ पूर्णिमा: स्नान-दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और चंद्रोदय का सही समय

इस दिन, भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी, भगवान शिव और चंद्र देव की पूजा करें। सत्यनारायण कथा सुनना या पढ़ना भी बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते, धूप, दीप, पान, सुपारी, मोली, तिल और दूर्वा घास चढ़ाएं। पंचामृत बनाकर उसे भी चढ़ाएं। प्रसाद के लिए, गेहूं का आटा भूनकर उसमें चीनी और केला मिलाएं और पंजीरी बना लें। अगर आप व्रत कर रहे हैं, तो प्रसाद बांटने से पहले यह पंजीरी भगवान विष्णु को चढ़ाएं। सुबह और सूरज डूबने के बाद दोनों समय भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान शिव, चंद्र देव और मां गंगा की आरती करना भी अच्छा होता है—लोगों का मानना ​​है कि इससे खास आशीर्वाद मिलता है।