धर्म और अध्यात्म

Magh Purnima Shubh Muhurt: माघ पूर्णिमा: स्नान-दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और चंद्रोदय का सही समय

Magh Purnima 2026 : माघ पूर्णिमा 2026 पर स्नान, दान और पूजा का सही समय क्या है? जानें ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि, आरती और व्रत कथा एक ही जगह पूरी जानकारी।

Jan 31, 2026

Magh Purnima Shubh Muhurt

माघ पूर्णिमा 2026 शुभ मुहूर्त, स्नान-दान, पूजा विधि, आरती व चंद्रोदय का समय | Magh Purnima 2026

Magh Purnima Shubh Muhurt:माघ पूर्णिमा, स्नान और व्रत रखने का पवित्र दिन, 1 फरवरी 2026 को है। लोग सुबह जल्दी उठते हैं, पवित्र स्नान करते हैं, दान देते हैं और पूजा करते हैं। लोग कहते हैं कि माघी पूर्णिमा खुशहाली लाती है और पुत्र और सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। हर साल, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, भक्त यह व्रत रखते हैं। तो, आपको असल में कब नहाना, दान और पूजा करनी चाहिए? रस्में करने का सही तरीका क्या है? आइए इसे समझते हैं।

माघ पूर्णिमा 2026 की तारीखें

पूर्णिमा शुरू: 1 फरवरी 2026, सुबह 5:52 बजे
पूर्णिमा खत्म: 2 फरवरी, सुबह 3:38 बजे
क्योंकि पूर्णिमा 1 फरवरी को पुरे दिन रहेगी, इसलिए उसी दिन व्रत रखना चाहिए।

स्नान, दान और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:24 बजे – सुबह 6:17 बजे
सुबह की संध्या: सुबह 5:57 बजे – सुबह 7:13 बजे
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:30 बजे – दोपहर 1:15 बजे
विजय मुहूर्त: दोपहर 2:45 बजे – दोपहर 3:31 बजे

चंद्रोदय का समय

माघ पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करना खास तौर पर शुभ माना जाता है। 1 फरवरी को चंद्रोदय शाम 5:26 बजे होगा। उसके बाद, आप जल (अर्घ्य) दे सकते हैं और अपनी शाम की पूजा कर सकते हैं।

माघ पूर्णिमा पूजा कैसे करें

इस दिन, भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी, भगवान शिव और चंद्र देव की पूजा करें। सत्यनारायण कथा सुनना या पढ़ना भी बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते, धूप, दीप, पान, सुपारी, मोली, तिल और दूर्वा घास चढ़ाएं। पंचामृत बनाकर उसे भी चढ़ाएं। प्रसाद के लिए, गेहूं का आटा भूनकर उसमें चीनी और केला मिलाएं और पंजीरी बना लें। अगर आप व्रत कर रहे हैं, तो प्रसाद बांटने से पहले यह पंजीरी भगवान विष्णु को चढ़ाएं। सुबह और सूरज डूबने के बाद दोनों समय भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान शिव, चंद्र देव और मां गंगा की आरती करना भी अच्छा होता है—लोगों का मानना ​​है कि इससे खास आशीर्वाद मिलता है।

माघ पूर्णिमा व्रत के पीछे की कहानी

शास्त्रों में माघ पूर्णिमा के बारे में कुछ कहानियां बताई गई हैं। उनमें से एक शुभव्रत नाम के एक ब्राह्मण के बारे में है जो नर्मदा नदी के किनारे रहता था। वह एक पढ़ा-लिखा आदमी था, हाँ, लेकिन वह लालची था और पैसे का दीवाना था, चाहे वह उसे कैसे भी कमाए। इस वजह से, वह समय से पहले बूढ़ा दिखने लगा, और बीमारी ने उसे घेर लिया। आखिरकार, उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागते हुए बिता दी है और वह समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करे।

एक दिन, माघ महीने में, उसे पवित्र नदी में नहाने के बारे में एक श्लोक याद आया। उसने सच में डुबकी लगाने का फैसला किया और लगातार नौ दिनों तक नर्मदा में नहाया। लेकिन उसकी सेहत खराब होती गई, और उसे पता था कि उसका अंत करीब है। उसने सोचा, “मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं किया है, इसलिए मैं सीधे नर्क जा रहा हूँ।” लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि उसने माघ के दौरान पवित्र नदी में नहाया था, भगवान विष्णु ने कृपा की, और शुभव्रत को मोक्ष का रास्ता मिल गया। एक लालची आदमी भी, थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी आस्था से माफ़ी और शांति पा गया।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

31 Jan 2026 05:01 pm

