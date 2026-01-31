Full Moon Energy Cleansing: पूर्णिमा की रात क्यों होती है खास? एनर्जी क्लींजिंग और इमोशनल हीलिंग का पूरा सच

Full Moon Energy Cleansing: पुराने जमाने से ही लोग मानते आए हैं कि पूर्णिमा का चांद कुछ खास लेकर आता है। गहरी भावनाएं, खुद को समझने का मौका, और वो सब छोड़ देने की हिम्मत जो अब काम का नहीं रहा। अलग-अलग संस्कृति और परंपराएं भी इस दिन को पुराने बोझ को उतारने और अपने अंदर संतुलन लाने का सबसे अच्छा वक्त मानती हैं। आज, जब लोग मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल हेल्थ की तलाश में हैं, तो पूर्णिमा की रस्में और एनर्जी क्लींजिंग की बातें फिर से चलन में आ गई हैं।