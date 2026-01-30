30 जनवरी 2026,

Aaj Ka Panchang 31 January 2026: आज का पंचांग: 31 जनवरी 2026, शनिवार , शुभ मुहूर्त, चौघड़िया और राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 31 January 2026: 31 जनवरी 2026 का पंचांग: आज त्रयोदशी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र है। जानें आज का शुभ चौघड़िया, राहुकाल का समय, दिशा शूल और बच्चों के जन्म नक्षत्र व राशि का पूरा विवरण।

भारत

image

Aaj Ka Panchang 31 January 2026

Aaj Ka Panchang 31 January 2026 : आज का पंचांग, शनिवार, 31 जनवरी, 2026 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Aaj Ka Panchang 31 January 2026: आज शनिवार, 31 जनवरी 2026 है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का विशेष महत्व है, जो हमें दिन के शुभ-अशुभ समय और ग्रहों की स्थिति का बोध कराता है। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। यदि आप आज कोई मांगलिक कार्य शुरू करना चाहते हैं या यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो आज के विशेष चौघड़िये, राहुकाल और दिशा शूल की जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं आज का संपूर्ण पंचांग और ग्रहों की चाल का आपके जीवन पर प्रभाव।

आज का पंचांग, शनिवार, 31 जनवरी, 2026 | Today's Panchang

क्रमविवरण (Parameter)मान (Value)
1विक्रम संवत्2082
2संवत्सर नामसिद्धार्थ
3शक संवत्1947
4हिजरी सन्1447
5मुस्लिम मास11 – सावान
6अयनउत्तरायण
7ऋतुशिशिर ऋतु
8मासमाघ
9पक्षशुक्ल

आज का चौघड़िया

आज शुभ का चौघड़िया 8.38 से 9.59 तक रहेगा. चर का चौघड़िया 12.40 से 2.01 तक रहेगा तथा लाभ व अमृत के चौघड़िये क्रमशः 2.01 से 4.43 तक रहेंगे. इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

दिशा शूल - आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

उपाय - यदि पूर्व दिशा में यात्रा करना आज आवश्यक हो और टालना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व उड़द अथवा तैल से बनी वस्तु अथवा तिल सेवन करके, प्रातःकाल गायों को चारा खिलाकर, शुभ शगुन लेकर यात्रा प्रारंभ करें।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 9.00 से 10.30 तक

उपाय - राहु काल में शुभ कार्यों का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो तले हुए या कुरकुरे, चटपटे भोज्य पदार्थ का सेवन करके ही कार्य प्रारंभ करें। इससे राहुकाल का दुष्प्रभाव कम होगा।

तिथि – त्रयोदशी तिथि दिन 8.26 तक होगी तदुपरान्त चतुर्दशी तिथि अंतरात्रि 5.53 तक होगी तदुपरान्त पूर्णिमा तिथि होगी ।

नक्षत्र – पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 1.34 तक होगा तदुपरान्त पुष्य नक्षत्र होगा ।

योग – विष्कुम्भ योग दिन 1.33 तक रहेगा तदुपरान्त प्रीति योग रहेगा ।

करण – तैतिल करण दिन 8.26 तक रहेगा तदुपरान्त गर करण रहेगा।

विशिष्ट योग - रवियोग रात्रि 1-34 तक,

चन्द्रमा – आज रात्रि 8.01 तक मिथुन राशि में होगा तदुपरान्त कर्क राशि में प्रवेश होगा ।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन –

शुक्र का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश सायं 5-37 पर, शुक्र उदय (दर्शन) पश्चिम में रात्रि 3-15 पर,

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज रात्रि 8.01 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मिथुन होगी तदुपरान्त कर्क राशि होगी ।

आज रात्रि 1.34 तक जन्म लेने वाले बच्चों का पुनर्वसु नक्षत्र होगा तदुपरान्त पुष्य नक्षत्र होगा ।
आज जन्मे बच्चों का रजत पाद होगा ।
आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर के, को, ह, ही, हु पर रखे जा सकते हैं।

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं. मिथुन राशि में जन्मे बच्चे बुद्धिमान, कुशल व्यापारी, गणितज्ञ, चतुर, निडर, अच्छे वक्ता, त्वरित बुद्धि वाले, कलाकार, आत्म केन्द्रित होते हैं. ये पढ़ाई में अच्छे होते हैं और लेखक, कविताकार और बौद्धिक कार्य करने वाले होते हैं। इनका नरम स्वभाव होने के कारण कमजोर भी समझा जाता हैं, परन्तु तीक्ष्ण बुद्धि तथा तर्क-वितर्क करने में कुशल होते हैं। क्रय-विक्रय, लेखन-पत्र कार्य, एकाउंट्स, बैंकिंग एवं तकनीकी कार्यो में विशेष सफल होते हैं।

कर्क राशि के स्वामी चन्द्र हैं। यह जल प्रधान राशि है. ये बहुत भावुक होते हैं। सुन्दर व आकर्षक होते है. व्यवहार मिलनसार होता है। कला, संगीत, साहित्य प्रेमी, कल्पनाशील, धार्मिक, दयालु, सहृदय, ईमानदार होते हैं। ऐसे बच्चे सभी के मनोभावों को आसानी से समझने वाले होते हैं।

