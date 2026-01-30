Aaj Ka Panchang 31 January 2026: आज का पंचांग: 31 जनवरी 2026, शनिवार , शुभ मुहूर्त, चौघड़िया और राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 31 January 2026: आज शनिवार, 31 जनवरी 2026 है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का विशेष महत्व है, जो हमें दिन के शुभ-अशुभ समय और ग्रहों की स्थिति का बोध कराता है। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। यदि आप आज कोई मांगलिक कार्य शुरू करना चाहते हैं या यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो आज के विशेष चौघड़िये, राहुकाल और दिशा शूल की जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं आज का संपूर्ण पंचांग और ग्रहों की चाल का आपके जीवन पर प्रभाव।