टैरो राशिफल 8 फरवरी 2026: शबरी जयंती आज, इन 5 राशियों पर होगी धन की वर्षा और करियर में बड़ी तरक्की

Tarot Rashifal 8 February 2026: 8 फरवरी 2026 का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, जिसे भानु सप्तमी और शबरी जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। ग्रहों की स्थिति में हालिया बदलाव और नक्षत्रों के प्रभाव से आज कई राशियों के लिए 'राजयोग' जैसी स्थिति बन रही है। सूर्य देव की ऊर्जा जहां आपके आत्मविश्वास और करियर में नई जान फूंकेगी, वहीं माता शबरी की भक्ति का आशीर्वाद आपके पारिवारिक जीवन में मिठास घोलेगा। आइए, टैरो कार्ड्स के रहस्यों के जरिए जानते हैं कि आज आपकी आर्थिक स्थिति और कार्यक्षेत्र में कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं।