टैरो राशिफल 8 फरवरी 2026: शबरी जयंती आज, इन 5 राशियों पर होगी धन की वर्षा और करियर में बड़ी तरक्की

Aaj Ka Tarot Rashifal 7 February 2026: 8 फरवरी 2026 का टैरो राशिफल: भानु सप्तमी और शबरी जयंती के शुभ योग में जानें मेष से मीन तक की सभी राशियों का भाग्य और आर्थिक लाभ के योग।

भारत

Manoj Vashisth

Nitika Sharma

Feb 07, 2026

Tarot Rashifal 8 February 2026

Tarot Rashifal 8 February 2026 : आज का टैरो राशिफल 8 फरवरी 2026

Tarot Rashifal 8 February 2026: 8 फरवरी 2026 का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, जिसे भानु सप्तमी और शबरी जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। ग्रहों की स्थिति में हालिया बदलाव और नक्षत्रों के प्रभाव से आज कई राशियों के लिए 'राजयोग' जैसी स्थिति बन रही है। सूर्य देव की ऊर्जा जहां आपके आत्मविश्वास और करियर में नई जान फूंकेगी, वहीं माता शबरी की भक्ति का आशीर्वाद आपके पारिवारिक जीवन में मिठास घोलेगा। आइए, टैरो कार्ड्स के रहस्यों के जरिए जानते हैं कि आज आपकी आर्थिक स्थिति और कार्यक्षेत्र में कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं।

मेष टैरो राशिफल (Today Tarot Rashifal Aries)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है, खासकर अगर आप जेम्स, ज्वेलरी, कपड़े या ऑनलाइन काम से जुड़े हैं उनके लिए दिन बेहतरीन रहेगा। आपके अधूरे कागजी काम आज पूरे हो सकते हैं। आपकी बातचीत का असर लोगों पर होगा। पुराने बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स को फिर से मजबूत करने का भी अच्छा समय है। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और धन में वृद्धि होगी।

वृषभ टैरो राशिफल (Today Tarot Rashifal Taurus)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि वालों की मेहनत रंग लाएगी और धन लाभ होगा। फाइनेंस सेक्टर में काम करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है। ब्याज से भी फायदा होगा। कोरोना के समय में सावधानी रखते हुए भी आप अपने बिज़नेस प्लान को सफल बना पाएंगे।

मिथुन टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Gemini)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए एक्सपोर्ट से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी। आप अपने लिए महंगी चीजें खरीदेंगे। फिजूलखर्ची से बचें। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन लाभकारी रहेगा क्योंकि, ऑफिस में अधिकारियों से सैलरी को लेकर बातचीत हो सकती है। कमाई कम होगी लेकिन खर्चा ज्यादा रहेगा।

कर्क टैरो राशिफल (Today Tarot Rashifal Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में फायदा होगा। प्रॉपर्टी बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एक से ज्यादा जगहों से पैसा आ सकता है। काम में ध्यान लगा पाएंगे। व्यापारी लोग अपने रिसोर्सेज बढ़ाने में पैसा लगाएंगे।

सिंह टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Leo)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है। नई नौकरी की तलाश में सफलता मिल सकती है। सोशल नेटवर्किंग से नए मौके मिलेंगे। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए दिन लकी साबित होगा क्योंकि, आज आपके प्रेजेंटेशन से बॉस खुश होंगे। मान-सम्मान बढ़ेगा। इनकम में भी इजाफा हो सकता है।

कन्या टैरो राशिफल (Today Tarot Rashifal Virgo)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि वालों का भाग्य साथ देगा। अनुभवी लोगों की सलाह आपके काम आएगी। विदेश से जुड़े रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। बिज़नेस वालों को परिवार का सपोर्ट मिलेगा। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मान मिलेगा।

तुला टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Libra)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के जो लोग सोशल वर्क से जुड़े हैं, वो अपने काम को गुप्त रखना पसंद करेंगे। गलत कामों से बचें। पिता समान कोई व्यक्ति आपको बिजनेस की बारीकियां समझाएगा। व्यापारियों की मेहनत रंग लाएगी। कमाई के लिए दिन अच्छा है।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Today Tarot Rashifal )

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि वाले अपने नए बिजनेस के लिए सामान खरीदने में पैसा खर्च करेंगे। व्यापारियों को सफलता मिलेगी। खर्चों पर कंट्रोल रखें। टैक्स से जुड़े खर्चे पूरे करने पड़ सकते हैं। कमाई से ज्यादा खर्चा होगा।

धनु टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Sagittarius)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि वालों को पार्टनरशिप में फायदा होगा। पार्टनर धन लाभ कराने में मदद करेगा। पैसों के मामले में दिन बहुत अच्छा है। पुराना पैसा मिल सकता है और नई कमाई भी होगी। नया निवेश कर सकते हैं। बिज़नेस में ग्रोथ होगी।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Today Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि वाले नौकरीपेशा लोग अपने अच्छे काम से बॉस को खुश कर पाएंगे। सारे काम आसानी से पूरे होंगे। छोटी-मोटी परेशानियों को दूर करने के लिए अनुभवी लोगों से सलाह लेंगे। पैसों के मामले में समय अच्छा है। व्यापारियों को मुनाफा होगा।

कुंभ टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Aquarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि वाले अपने प्लान को पूरा करने में कामयाब होंगे। कला से जुड़े लोगों को फायदा होगा। नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। किस्मत आपका साथ देगी। नई चीजें सीखने में भी सफलता मिलेगी। पैसों के मामले में दिन अच्छा है।

मीन टैरो राशिफल (Today Tarot Rashifal Pisces)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रहे हैं कि मीन राशि वालों के लिए सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। ऑफिस का माहौल अच्छा रहेगा। घर से काम करने वालों को फायदा होगा। इस राशि के एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों का काम बढ़ेंगे। हालांकि, आपके खर्चे भी ज्यादा होंगे। लेकिन, आप उन्हें अच्छे से मैनेज करने में सफल रहेंगे।

खबर शेयर करें:

