Saptahik Tarot Rashifal : टैरो साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 फरवरी 2026, तुला से मीन तक जानें करियर, धन और रिश्तों का हाल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोग इस हफ्ते नए काम और प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहने वाले हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन, आपको अपने परिवार की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती हैं। हालांकि, इस राशि के जो लोग राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उन लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ सकती हैं। आपको सलाह है कि इस हफ्ते अपना धैर्य और संतुलन बनाकर रखें।