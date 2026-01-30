Monthly Horoscope February 2026: करियर और धन में खुशखबरी, फरवरी 2026 में इन 3 राशियों पर बरसेगा सौभाग्य

Monthly Horoscope February 2026: फरवरी 2026 मासिक राशिफल ग्रहों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस माह बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल के कुंभ राशि में एकत्र होने से त्रिग्रही, लक्ष्मी नारायण, बुधादित्य और चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के करियर, धन, रिश्तों और स्वास्थ्य पर साफ़ दिखाई देगा। महीने के दौरान कई ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन और वक्री अवस्था कुछ राशियों के लिए बड़े अवसर लेकर आएंगे तो कुछ को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार फरवरी 2026 कई राशियों को भाग्य का पूरा साथ दिला सकता है। आइए जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि का विस्तृत मासिक राशिफल।