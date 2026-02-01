February 2026 Vrat Tyohar: फरवरी 2026 के पहले हफ्ते के व्रत-त्योहार: माघ पूर्णिमा से यशोदा जयंती तक पूरी लिस्ट

February 2026 Hindu Festivals: फरवरी साल का दूसरा महीना है। ये महीना छोटा जरूर है, लेकिन आते ही पूजा-पाठ, व्रत-त्योहारों की एक कतार लगा देता है। फरवरी 2026 के पहले ही हफ्ते में कई बड़े व्रत और त्योहार पड़ रहे हैं। इन सभी का जुड़ाव शिव, देवी-देवताओं की पूजा, पवित्र स्नान, दान और धार्मिक नियमों से है। ये परंपराएं सनातन संस्कृति की आस्था और जीवन में शुद्धता, संयम और पॉजिटिव एनर्जी लाने का संदेश देती हैं। तो चलिए, जानते हैं फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में कौन-कौन से व्रत-त्योहार मनाए जाएंगे और उनका धार्मिक महत्व क्या है।