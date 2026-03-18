Panchang 19 March : आज का पंचांग 19 मार्च 2026: अमावस्या, घट स्थापना, बसंत नवरात्र प्रारंभ, शुभ मुहूर्त, राहुकाल

Aaj Ka Panchang 19 March 2026: आज का पंचांग 19 मार्च 2026, गुरुवार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन अमावस्या के बाद नव संवत्सर 2083 का प्रारंभ, बसंत नवरात्र की शुरुआत, घट स्थापना और गुड़ी पड़वा जैसे कई शुभ पर्व एक साथ मनाए जा रहे हैं। साथ ही आज सर्वार्थसिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो किसी भी शुभ कार्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस पंचांग में आपको आज के सभी शुभ मुहूर्त, राहुकाल, चौघड़िया, दिशा शूल और उपायों की संपूर्ण जानकारी मिलेगी।