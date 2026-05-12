Kal Ka Rashifal 13 May 2026: अपरा एकादशी पर राजयोग, बुध गोचर से मेष से कन्या तक इन राशियों पर बड़ा असर

Kal Ka Rashifal 13 May 2026: कल का राशिफल 13 मई 2026 : बुधवार, 13 मई 2026 का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज अपरा एकादशी व्रत के साथ राजयोग का विशेष संयोग बन रहा है। वहीं बुध ग्रह का कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश कई राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। आज उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा तथा चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में गोचर करेगा। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानिए बुधवार कल का राशिफल मेष से लेकर कन्या।