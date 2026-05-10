10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 11 मई को मेष से मीन तक कैसा रहेगा आपका दिन? जानें किन राशियों को रहना होगा सावधान

Daily Horoscope 11 May 2026: 11 मई 2026 का दिन ग्रहों की चाल के कारण कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। कुछ लोगों को करियर और धन में लाभ मिलेगा, जबकि कुछ को सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

May 10, 2026

Aaj Ka Rashifal

Daily Horoscope 11 May 2026| Chatgpt

Aaj Ka Rashifal 11 May 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 11 मई 2026, सोमवार का दिन ग्रह-नक्षत्रों की विशेष चाल के कारण कई राशियों के लिए अहम रहने वाला है। कुछ जातकों को करियर, धन और पारिवारिक जीवन में शुभ परिणाम मिल सकते हैं, वहीं कुछ लोगों को फैसले लेते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आज का दिन मेहनत, धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। कई राशियों के लिए नए अवसर और सफलता के योग बन रहे हैं, जबकि कुछ को स्वास्थ्य और संबंधों पर अधिक ध्यान देना पड़ सकता है। आइए प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज से जानते हैं कि मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।

मेष राशिफल (Aries Aaj Ka Rashifal)

अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए सक्रिय रहेंगे। भावनात्मक संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। विद्यार्थियों को शैक्षणिक कार्यों में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। शेयर बाजार से लाभ मिलने की संभावना है।

शुभ रंग: रेड | शुभ अंक: 9

वृषभ राशिफल (Taurus Aaj Ka Rashifal)

कार्यस्थल पर राजनीति बढ़ सकती है, जिससे थोड़ा तनाव रहेगा। परिस्थितियों के अनुसार खुद को संतुलित रखना होगा। मित्रों की मदद से किसी खास कार्य में सफलता मिल सकती है। भावनात्मक संबंधों में बातचीत मधुर बनी रहेगी।

शुभ रंग: ग्रे | शुभ अंक: 7

मिथुन राशिफल (Gemini Aaj Ka Rashifal)

कार्य में रचनात्मकता बढ़ेगी। व्यावसायिक बातचीत को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे। जनहित के कार्यों में रुचि लेने से आपकी छवि बेहतर होगी। सरकारी कार्यों में सफलता पाने में भाग्य का साथ मिलेगा।

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 1

कर्क राशिफल (Cancer Aaj Ka Rashifal)

पुरानी समस्याएं दोबारा परेशान कर सकती हैं। व्यवसाय के लिए पूंजी की व्यवस्था करना थोड़ा कठिन रहेगा। लोग वादा करके मुकर सकते हैं। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए सावधान रहें।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 8

सिंह राशिफल (Leo Aaj Ka Rashifal)

स्थितियों को संभालने की क्षमता से आर्थिक लाभ बढ़ेंगे। जीवनसाथी का व्यवहार सहयोगात्मक रहेगा। विदेश व्यापार से जुड़े मामलों में बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

शुभ रंग: स्काई ब्लू | शुभ अंक: 7

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलने के योग हैं। विरोधी अकारण परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

शुभ रंग: कॉफी | शुभ अंक: 1

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलेंगे। साक्षात्कार से जुड़ी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं और नौकरी मिलने की अच्छी संभावना है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होगी। ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाए रखें।

शुभ रंग: ब्राइट व्हाइट | शुभ अंक: 2

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

शांत और स्थिर रहना जरूरी होगा। आक्रोशित, निराश या अतिउत्साहित लोगों से दूरी बनाए रखें। आकस्मिक तनाव के योग बन रहे हैं। प्राकृतिक या धार्मिक स्थानों की यात्रा जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है।

शुभ रंग: यलो | शुभ अंक: 4

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

मिल रही सुविधाओं का बेहतर उपयोग करना होगा। क्षमताओं के विकास पर ध्यान देना भविष्य के लिए लाभकारी साबित होगा। संभावनाओं को परिणाम में बदलने के योग बन रहे हैं। सतर्क और प्रयासरत बने रहें।

शुभ रंग: पीच | शुभ अंक: 6

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

शारीरिक मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, जिससे थकान और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ेंगी। मेहनत का फल जल्द मिलने की संभावना है। भावनात्मक संबंधों में शब्दों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। स्थिरता पाने के लिए किया गया संघर्ष सफल हो सकता है।

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 7

कुम्भ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

अपनी इच्छित योजनाओं को पूरा करने के लिए आप आंतरिक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। धन लाभ की संभावना से मन उत्साहित रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्यों की योजना बन सकती है।

शुभ रंग: कॉपर | शुभ अंक: 5

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

भावनात्मक रिश्तों के दबाव में खर्च बढ़ सकते हैं। परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखना थोड़ा कठिन रहेगा। कार्य व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए नीति और नियमों पर दृढ़ रहना होगा। दूसरों के कार्यक्रमों का हिस्सा बनने से बचें।

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट | शुभ अंक: 8

ये भी पढ़ें

Weekly Tarot Rashifal: इस हफ्ते किस्मत क्या संकेत दे रही है? टैरो कार्ड्स से जानें सभी 6 राशियों का साप्ताहिक भविष्यफल
राशिफल
Tarot Horoscope in Hindi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल 2026

tula rashifal

Published on:

10 May 2026 04:18 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal: 11 मई को मेष से मीन तक कैसा रहेगा आपका दिन? जानें किन राशियों को रहना होगा सावधान

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Mangal Gochar Rashifal 2026 : मंगल की चाल बदलते ही खुलेंगे भाग्य के द्वार! इन राशियों को मिल सकता है धन, प्रमोशन और सफलता

Mangal Gochar Rashifal 2026
राशिफल

Vrishabh Sankranti 2026: 1 महीने तक वृषभ राशि में रहेंगे सूर्य, बदल सकते हैं करियर, धन और रिश्तों के समीकरण, जानें 12 राशियों पर प्रभाव

Vrishabh Sankranti 2026
राशिफल

Saptahik Tarot Rashifal (10-16 May 2026): कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया सप्ताह? जानें करियर, रिश्ते और सेहत का हाल

Weekly Zodiac Predictions
राशिफल

Daily Horoscope 10 May 2026: सिंह, कन्या समेत इन राशियों को मिल सकती है सफलता और धन लाभ की खुशखबरी, पढ़ें पूरा भविष्यफल

Horoscope Today 10 May 2026
राशिफल

Dwi Dwadash Yog का बड़ा असर, 11 मई से मेष, सिंह समेत इन 2 राशियों को धन, नौकरी और मान-सम्मान का लाभ

Dwi Dwadash Yog effects
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.