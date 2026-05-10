Aaj Ka Rashifal: 11 मई को मेष से मीन तक कैसा रहेगा आपका दिन? जानें किन राशियों को रहना होगा सावधान

Aaj Ka Rashifal 11 May 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 11 मई 2026, सोमवार का दिन ग्रह-नक्षत्रों की विशेष चाल के कारण कई राशियों के लिए अहम रहने वाला है। कुछ जातकों को करियर, धन और पारिवारिक जीवन में शुभ परिणाम मिल सकते हैं, वहीं कुछ लोगों को फैसले लेते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आज का दिन मेहनत, धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। कई राशियों के लिए नए अवसर और सफलता के योग बन रहे हैं, जबकि कुछ को स्वास्थ्य और संबंधों पर अधिक ध्यान देना पड़ सकता है। आइए प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज से जानते हैं कि मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।