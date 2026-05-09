Daily Horoscope 10 May 2026: सिंह, कन्या समेत इन राशियों को मिल सकती है सफलता और धन लाभ की खुशखबरी, पढ़ें पूरा भविष्यफल

Daily Horoscope 10 May 2026: 10 मई 2026 का दिन कई राशियों के लिए खास बदलाव और नए अवसर लेकर आ सकता है। ज्योतिष गणना के अनुसार आज चंद्रमा मकर से कुंभ राशि में गोचर करेंगे, वहीं राहु के साथ उनकी युति ग्रहण योग का निर्माण कर रही है। इस स्थिति का असर लोगों के मानसिक संतुलन, कार्यक्षेत्र और निर्णय क्षमता पर देखने को मिल सकता है। वहीं मेष राशि में सूर्य और बुध की युति कुछ राशियों को करियर, धन लाभ और सफलता की खुशखबरी दे सकती है। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार जानिए 12 राशियों के लिए रविवार का दिन कैसा रहने वाला है।