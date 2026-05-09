Saptahik Tarot Rashifal (10-16 May 2026): कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया सप्ताह? जानें करियर, रिश्ते और सेहत का हाल

Saptahik Tarot Rashifal (10-16 May 2026): रविवार का दिन ग्रहों की चाल और ऊर्जा में बदलाव का संकेत दे रहा है, जिसका असर आने वाले पूरे सप्ताह में कई राशियों पर देखने को मिल सकता है। इस सप्ताह कुछ लोगों को करियर में नए अवसर मिलेंगे, तो कुछ को रिश्तों और भावनाओं से जुड़े अहम फैसले लेने पड़ सकते हैं। ग्रहों की स्थिति मानसिक उतार-चढ़ाव के साथ नई शुरुआत के संकेत भी दे रही है। टैरो कार्ड्स के अनुसार यह समय आत्मविश्लेषण, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार जानिए कुंभ से मीन समेत सभी राशियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है।