Vat Savitri Vrat 2026 Paran Rules: सावित्री व्रत खोलने से पहले जान लें सही विधि, नियम पालन करने पर सुहागिनों को मिलता है लाभ

Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए आस्था और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखती हैं। मान्यता है कि विधि-विधान और श्रद्धा के साथ किया गया यह उपवास वैवाहिक रिश्ते को मजबूत बनाता है। खासतौर पर जो महिलाएं पहली बार वट सावित्री व्रत रखने जा रही हैं, उनके लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं व्रत पारण से जुड़े जरूरी नियम और सावधानियां, जिनका ध्यान रखना शुभ फल देने वाला माना जाता है।