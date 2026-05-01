मई 2026 में कब है वट सावित्री व्रत, गंगा दशहरा और पद्मिनी एकादशी? पूरी तारीखें देखें

May 2026 Vrat and Festivals List : मई के इस महीने में ज्येष्ठ अधिकमास की शुरुआत होने जा रही है। इस दौरान शुभ मांगलिक कार्यों को करना वर्जित माना जाता है। वहीं, इसी माह में वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। महीने की शुरुआत बुद्ध पूर्णिमा से होगी। मई का महीना धार्मिक आस्था, व्रत-पूजा और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ-साथ ग्रह गोचर के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान एक ओर जहां कई प्रमुख व्रत और त्योहार पड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रहों की स्थिति में होने वाले बदलाव भी जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि ज्योतिष और धर्म दोनों ही दृष्टिकोणों से यह महीना खास बन जाता है।