Narad Jayanti 2026 Date: नारद मुनि जयंती 2026 कब है? तिथि, पूजा, मंत्र और लाभ की पूरी जानकारी

ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया कि वे अगले जन्म में एक 'शूद्र' के घर पैदा होंगे। यही वह मोड़ था जहाँ एक अहंकारी गंधर्व, भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। एक दासी पुत्र के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान विष्णु की सेवा में लगा दिया। उनकी कठोर तपस्या से खुश होकर आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में वे ब्रह्मा के मानस पुत्र बनेंगे। और वही दासी पुत्र आगे चलकर देवर्षि नारद कहलाए।