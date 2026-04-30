Panchang: आज का पंचांग 1 मई 2026: पूर्णिमा तिथि, बुद्ध पूर्णिमा, शुभ चौघड़िया, राहुकाल और दिशा शूल की पूरी जानकारी

दिशा शूल - आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 10.30 से 12.00 तक रहेगा

तिथि – पूर्णिमा तिथि रात्रि 10.53 तक होगी तदुपरान्त प्रतिपदा तिथि होगी ।

नक्षत्र – स्वाती नक्षत्र अंतरात्रि 4.35 तक होगा तदुपरान्त विशाखा नक्षत्र होगा ।

योग – सिद्धि योग रात्रि 9.13 तक रहेगा तदुपरान्त व्यतिपात योग रहेगा ।

करण – विष्टि करण दिन 10.03 तक रहेगा तदुपरान्त बव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – कुमारयोग अंतरात्रि 4-35 से सूर्योदय तक ।

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा दिन 10-03 तक, वैशाखी पूर्णिमा, सत्यपूर्णिमा व्रत, बुद्ध पूर्णिमा व जयंती, पीपल पूनम, (स्वयं सिद्ध अबूझ मुहू्र्त), वैशाख स्नान समाप्त, विश्व मजदूर दिवस, मेला देवयानी साभर (राज.), ग्रीष्मोत्सव समाप्त माऊँट आबू (राज.), यम धर्मराज प्रीत्यर्थ जल-कुंभ दान, श्री कूर्म जयंती, गंधेश्वरी पूजा (ब.),

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि तुला राशि में होगा ।