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Buddha Purnima 2026 Date : बुद्ध पूर्णिमा 2026 कब है? 30 अप्रैल या 1 मई – सही तारीख, मुहूर्त और महत्व जानें

Buddha Purnima 2026 kab hai : बुद्ध पूर्णिमा 2026 कब है—30 अप्रैल या 1 मई? जानें सही तारीख, पूर्णिमा तिथि, पूजा मुहूर्त, महत्व और इसे कैसे मनाया जाता है। गौतम बुद्ध से जुड़े इस पावन दिन की पूरी जानकारी।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 09, 2026

Buddha Purnima 2026 Date

Buddha Purnima 2026 Date : बुद्ध पूर्णिमा 2026 कब है—30 अप्रैल या 1 मई? (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Buddha Purnima 2026 Date : बुद्ध पूर्णिमा 2026, 1 मई को मनाई जाएगी, जो गौतम बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति, दोनों की याद दिलाती है। सनातन धर्म और बौद्ध धर्म में इस दिन का बहुत महत्व है, लोग इसे प्रार्थना, रीति-रिवाजों, बोधि वृक्ष की पूजा और दान-पुण्य के कामों के ज़रिए मनाते हैं।

बुद्ध पूर्णिमा(Buddha Purnima) हर साल आती है, लेकिन इसके पीछे का मतलब शोर-शराबे में थोड़ा खो जाता है। यह कैलेंडर पर सिर्फ़ एक और पूर्णिमा की तारीख नहीं है। कई लोगों के लिए, यह कुछ बहुत गहरी बात है। शांत, सोचने वाला और इतिहास से जुड़ा हुआ।

सनातन धर्म और खासकर बौद्ध धर्म में, इस दिन का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म इसी दिन हुआ था, और उन्हें ज्ञान भी इसी दिन मिला था। वही तारीख। इसीलिए इसका इतना महत्व है और इसे शांति से जश्न मनाने के साथ मनाया जाता है।

2026 में बुद्ध पूर्णिमा कब है | Buddha Purnima 2026 kab hai

2026 में, बुद्ध पूर्णिमा 1 मई को मनाई जाएगी।

पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल, 2026 को रात 09:12 बजे शुरू होगी और 1 मई, 2026 को रात 10:52 बजे खत्म होगी। तो मुख्य रूप से यह 1 मई को मनाया जाएगा, भले ही तिथि तकनीकी रूप से एक रात पहले शुरू होती है।

बुद्ध पूर्णिमा 2026 के मुहूर्त का समय | Buddha Purnima Muhurat Time

अगर आप मुहूर्त के समय को फॉलो करते हैं, तो दिन इस तरह से तय होगा:

मुहूर्त का नामसमय (Time)
ब्रह्म मुहूर्त04:15 AM – 04:58 AM
प्रातः संध्या04:36 AM – 05:41 AM
अभिजीत मुहूर्त11:52 AM – 12:45 PM
विजय मुहूर्त02:31 PM – 03:24 PM
गोधुली मुहूर्त06:55 PM – 07:17 PM
सायहन संध्या06:56 PM – 08:01 PM
अमृत काल06:56 PM – 08:41 PM
निशिता मुहूर्त11:57 PM – 12:39 AM (2 मई)

कुछ लोग इन्हें बहुत ध्यान से फॉलो करते हैं। दूसरे इसे सिंपल रखते हैं। दोनों ही कॉमन हैं।

बुद्ध पूर्णिमा पर लोग क्या करते हैं

यह दिन आमतौर पर किसी शोर-शराबे या दिखावटी चीज़ के बजाय शांत और भक्ति के साथ मनाया जाता है।

  • घरों में दीये जलाए जाते हैं
  • घरों को फूलों से सजाया जाता है
  • बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ पढ़े या सुनाए जाते हैं
  • बोधि वृक्ष की पूजा की जाती है
  • ज़रूरतमंदों को दान दिया जाता है
  • कई लोग इस दिन बोधगया भी जाते हैं, क्योंकि यह बुद्ध से जुड़ी सबसे ज़रूरी जगहों में से एक है।

बुद्ध पूर्णिमा कहां मनाई जाती है

हालांकि यह भारत में बड़े पैमाने पर मनाई जाती है, लेकिन यह दिन सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है।

बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बुद्ध जयंती या वेसाक भी कहा जाता है, मलेशिया,

चीन, श्रीलंका और वियतनाम सहित कई देशों में मनाई जाती है।

अलग-अलग जगहों पर इस दिन को मनाने के तरीके थोड़े अलग-अलग होते हैं, लेकिन मूल विचार एक ही रहता है। मनन, दया और बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को याद करना।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

09 Apr 2026 05:55 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Buddha Purnima 2026 Date : बुद्ध पूर्णिमा 2026 कब है? 30 अप्रैल या 1 मई – सही तारीख, मुहूर्त और महत्व जानें

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