Buddha Purnima 2026 Date : बुद्ध पूर्णिमा 2026 कब है? 30 अप्रैल या 1 मई – सही तारीख, मुहूर्त और महत्व जानें

Buddha Purnima 2026 Date : बुद्ध पूर्णिमा 2026 कब है—30 अप्रैल या 1 मई? (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Buddha Purnima 2026 Date : बुद्ध पूर्णिमा 2026, 1 मई को मनाई जाएगी, जो गौतम बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति, दोनों की याद दिलाती है। सनातन धर्म और बौद्ध धर्म में इस दिन का बहुत महत्व है, लोग इसे प्रार्थना, रीति-रिवाजों, बोधि वृक्ष की पूजा और दान-पुण्य के कामों के ज़रिए मनाते हैं।
बुद्ध पूर्णिमा(Buddha Purnima) हर साल आती है, लेकिन इसके पीछे का मतलब शोर-शराबे में थोड़ा खो जाता है। यह कैलेंडर पर सिर्फ़ एक और पूर्णिमा की तारीख नहीं है। कई लोगों के लिए, यह कुछ बहुत गहरी बात है। शांत, सोचने वाला और इतिहास से जुड़ा हुआ।
सनातन धर्म और खासकर बौद्ध धर्म में, इस दिन का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म इसी दिन हुआ था, और उन्हें ज्ञान भी इसी दिन मिला था। वही तारीख। इसीलिए इसका इतना महत्व है और इसे शांति से जश्न मनाने के साथ मनाया जाता है।
2026 में, बुद्ध पूर्णिमा 1 मई को मनाई जाएगी।
पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल, 2026 को रात 09:12 बजे शुरू होगी और 1 मई, 2026 को रात 10:52 बजे खत्म होगी। तो मुख्य रूप से यह 1 मई को मनाया जाएगा, भले ही तिथि तकनीकी रूप से एक रात पहले शुरू होती है।
अगर आप मुहूर्त के समय को फॉलो करते हैं, तो दिन इस तरह से तय होगा:
|मुहूर्त का नाम
|समय (Time)
|ब्रह्म मुहूर्त
|04:15 AM – 04:58 AM
|प्रातः संध्या
|04:36 AM – 05:41 AM
|अभिजीत मुहूर्त
|11:52 AM – 12:45 PM
|विजय मुहूर्त
|02:31 PM – 03:24 PM
|गोधुली मुहूर्त
|06:55 PM – 07:17 PM
|सायहन संध्या
|06:56 PM – 08:01 PM
|अमृत काल
|06:56 PM – 08:41 PM
|निशिता मुहूर्त
|11:57 PM – 12:39 AM (2 मई)
कुछ लोग इन्हें बहुत ध्यान से फॉलो करते हैं। दूसरे इसे सिंपल रखते हैं। दोनों ही कॉमन हैं।
यह दिन आमतौर पर किसी शोर-शराबे या दिखावटी चीज़ के बजाय शांत और भक्ति के साथ मनाया जाता है।
हालांकि यह भारत में बड़े पैमाने पर मनाई जाती है, लेकिन यह दिन सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है।
बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बुद्ध जयंती या वेसाक भी कहा जाता है, मलेशिया,
चीन, श्रीलंका और वियतनाम सहित कई देशों में मनाई जाती है।
अलग-अलग जगहों पर इस दिन को मनाने के तरीके थोड़े अलग-अलग होते हैं, लेकिन मूल विचार एक ही रहता है। मनन, दया और बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को याद करना।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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