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Shukrawar Ke Upay : शुक्रवार के उपाय : खुशहाली और बरकत के लिए आज ही करें ये 6 काम, खिंची चली आएगी लक्ष्मी

Shukrawar Ke Upay ,Friday Remedies Wealth Prosperity : जानिए शुक्रवार के 5 आसान उपाय जो घर में धन, सुख और पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए अपनाएं ये सरल तरीके।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 09, 2026

Shukrawar Ke Upay

Shukrawar Ke Upay : जानिए शुक्रवार के 5 आसान उपाय जो घर में धन, सुख और पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। फोटो सोर्स: chatgpt)

5 Friday Remedies Wealth Prosperity : हिंदू धर्म और ज्योतिष में, शुक्रवार के दिन का रिश्ता सीधा देवी लक्ष्मी से है। लक्ष्मी जी को धन, खुशहाली और खुश रहने की वजह मन जाता है। लोगों का भरोसा है, इस दिन अगर दिल से पूजा करो या बस छोटे-छोटे अच्छे काम कर लो, तो बड़ा फर्क दिखता है। आजकल की भागदौड़ में पैसा, टेंशन, और रोज की झंझटें किसी का पीछा नहीं छोड़तीं। ऐसे में थोड़ी पॉजिटिविटी चाहिए ही चाहिए। शुक्रवार (Shukrawar Ke Upay) को ये छोटे-छोटे उपाय न सिर्फ पैसा लाते हैं, बल्कि आपके घर का माहौल भी बदल देते हैं। शांति, अच्छी वाइब्स, और किस्मत सब बढ़ने लगती है।

(वीडियो सोर्स : Astrology Remedy)

अगर आप चाहते हैं कि आपको भी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले, तो हर शुक्रवार बस ये पांच बातें आजमा कर देखें

1. सफेद मिठाई का भोग लगाओ

    लक्ष्मी जी को शुक्रवार को सफेद मिठाइयां बहुत पसंद हैं जैसे खीर, बताशा, मिश्री।

    कैसे करें:
    दिन की शुरुआत नहा-धोकर, साफ कपड़े पहनकर करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति के आगे दीया जलाओ, सफेद मिठाई सामने रखो, और मन में लक्ष्मी मंत्र बोलो।

    क्यों असर करता है:
    ये साधारण सा तरीका घर की नेगेटिविटी हटाता है। खुशहाली, पॉजिटिव एनर्जी और पैसे की राह खोलता है।

    2. किसी सुहागन को तोहफा दो

      शुक्रवार को शादीशुदा औरत जिसे सुहागन कहते हैं को छोटा सा तोहफा दो।

      क्या दें:
      सफेद सूती कपड़ा या साड़ी, चूड़ियां, परफ्यूम या कोई सिंपल ब्यूटी प्रोडक्ट दे सकते हो।

      क्यों असर करता है:
      ऐसा करने से लक्ष्मी आपसे खुश होती हैं कई बार किस्मत खुलती है, रिश्तों में मिठास और पैसे के मौके बढ़ते हैं।

      3. शंख बजाओ

        शंख को हिंदू परंपरा में खूब पावरफुल माना जाता है। ये एनर्जी लाता है, और घर की निगेटिविटी बाहर भगाता है।

        कैसे करें:
        सुबह-शाम शंख बजाओ। शंख में पानी भरो, वो जल फिर लक्ष्मी जी को अर्पित कर दो। जब मौका मिले, हल्की आवाज में शंख बजने से घर में समृद्धि आती है।

        क्यों असर करता है:
        शंख की आवाज खराब वाइब्स दूर भगाती है, मन शांत करती है, और पैसा टिकता है।

        4. कमलगट्टा चढ़ाओ

          लक्ष्मी जी को कमलगट्टा यानी कमल के बीज बहुत पसंद हैं। ये अमीर बनने और बरकत की निशानी हैं।

          कैसे करें:
          हर शुक्रवार लक्ष्मी जी के चरणों में कमलगट्टा चढ़ाओ। बाद में ये बीज अपने घर के लॉकर, अलमारी, या पर्स/वॉलेट में रख लो।

          क्यों असर करता है:
          इससे अनावश्यक खर्चे रुकेंगे, पैसे जमा होंगे, और आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी।

          5. तुलसी और केले के पौधों की पूजा करो

            ये दोनों पौधे घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं, खासकर शुक्रवार को।

            कैसे करें:
            सुबह पौधों को पानी देना चाहिए। शाम को उनके पास छोटा-सा दीया जलाओ। कुछ पल शांति से बैठकर आज के दिन के लिए लक्ष्मी जी के लिए आभार जताओ ।

            क्यों असर करता है:
            ऐसा करने से लक मजबूत होता है, घर में तालमेल और खुशहाली आती है, और फैमिली बॉन्डिंग मजबूत होती है।

            शुरू करने से पहले बस कुछ बातें याद रखो

            • घर और पूजा की जगह साफ रखो।
            • इन्हें मानते समय सच में भरोसा और उम्मीद लेकर आओ।
            • कभी किसी की बुराई न करो जैसी एनर्जी देते हो, वैसी लौटती है।
            • जितना आसानी से दे सकते हो, उतना ही तोहफा दो।
            • कोशिश जारी रखो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद समय ले सकता है, लेकिन मेहनत रंग लाती है।

            ये उपाय गहरी पूजा-पद्धति की तरह भारी-भरकम नहीं, बस आसान, दिल से किए छोटे कदम हैं। इनसे सिर्फ पैसे नहीं मिलते, घर में संतुलन, शांति, और एक खास किस्म की पॉजिटिविटी आ जाती है।

            अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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            Published on:

            09 Apr 2026 04:05 pm

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