Panchang : आज का पंचांग 10 अप्रैल 2026 (शुक्रवार) – तिथि, नक्षत्र, राहुकाल, शुभ मुहूर्त व चौघड़िया

Aaj Ka Panchang 10 April 2026 (Friday) : 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जिसमें पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और शिव योग का संयोग बन रहा है। इस दिन शीतलाष्टमी, कालाष्टमी जैसे महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार भी मनाए जाएंगे। आज के शुभ चौघड़िया (Today Choghadiya Timing) के अनुसार सुबह से लेकर दिन के विभिन्न समयों में कई शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं, जिनमें नए कार्य, यात्रा या मांगलिक कार्य प्रारंभ करना लाभकारी रहेगा। हालांकि राहुकाल और दिशा शूल का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि कार्यों में बाधा न आए।