Panchang : आज का पंचांग 10 अप्रैल 2026 (शुक्रवार) – तिथि, नक्षत्र, राहुकाल, शुभ मुहूर्त व चौघड़िया

Aaj Ka Panchang 10 April 2026 : 10 अप्रैल 2026 का पंचांग हिंदी में (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Aaj Ka Panchang 10 April 2026 (Friday) : 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जिसमें पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और शिव योग का संयोग बन रहा है। इस दिन शीतलाष्टमी, कालाष्टमी जैसे महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार भी मनाए जाएंगे। आज के शुभ चौघड़िया (Today Choghadiya Timing) के अनुसार सुबह से लेकर दिन के विभिन्न समयों में कई शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं, जिनमें नए कार्य, यात्रा या मांगलिक कार्य प्रारंभ करना लाभकारी रहेगा। हालांकि राहुकाल और दिशा शूल का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि कार्यों में बाधा न आए।
|क्रम
|चौघड़िया प्रकार
|समय अवधि
|टिप्पणी
|1
|चर
|सूर्योदय – 07:46
|शुभ कार्य के लिए उचित
|2
|लाभ
|07:46 – 09:20
|बहुत शुभ
|3
|अमृत
|09:20 – 10:54
|अत्यंत शुभ
|4
|शुभ
|12:28 – 02:02
|शुभ कार्य हेतु अच्छा
|5
|चर
|05:10 – सूर्यास्त
|शुभ कार्य के लिए उचित
दिशा शूल - आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 10.30 से 12.00 तक रहेगा
तिथि – अष्ठमी तिथि रात्रि 11.16 तक होगी तदुपरान्त नवमी तिथि होगी ।
नक्षत्र – पूर्वाषाढा़ नक्षत्र दिन 11.28 तक रहेगा तदुपरान्त उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा ।
योग – शिव योग सायं 6.30 तक रहेगा तदुपरान्त सिद्ध योग रहेगा ।
करण – बालव करण दिन 10.18 तक रहेगा तदुपरान्त कौलव करण रहेगा।
व्रत / दिवस विशेष – शीतलाष्टमी, बूढा बास्योड़ा (ठण्डा भोजन करना चाहि), कालाष्टमी, जल संसाधन दिवस, भारतीय रेल सप्ताह प्रारंभ,
चन्द्रमा – आज सायं 6.04 तक धनु राशि में होगा तदुपरान्त मकर राशि में प्रवेश होगा ।
धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होने से व्यक्ति ज्ञानी व समझदार होता हैं परंतु गुस्सा जल्दी करते हैं। हैं। इनमें विवेक, शक्ति और पराक्रम होता हैं। सौम्य शांत, सरल स्वभाव, धार्मिक प्रकृति, उदार हृदय, परोपकारी, संवेदनशील, करुणा, दया आदि भावनाओं से युक्त होते हैं।
मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं. ये राशि शांत स्वभाव की धैर्यवान व सहनशील होती हैं परंतु ये लोभी भी होते हैं। इनका व्यवहार गहन विचार करने वाला व क्षमाशील होता हैं। ये लोग अच्छे व्यापारी होते हैं। ये चर राशि होने के कारण एक स्थान पर एक जगह टिक कर कार्य नहीं कर पाते।
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