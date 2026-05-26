Hastrekha Shastra Palmistry: भाग्यशाली लोगों के हाथ में होते हैं ये 4 निशान

Hastrekha Shastra Palmistry: हमारे हाथ की लकीरें केवल चमड़ी की सिलवटें नहीं हैं, बल्कि यह हमारे आने वाले कल का पूरा का पूरा खाका होती हैं । हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) में कुछ ऐसे दुर्लभ और खास निशानों का जिक्र मिलता है, जो अगर किसी इंसान के हाथ में हों, तो उसे राजा जैसा जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता । अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग कम मेहनत में भी बहुत आगे निकल जाते हैं, वहीं कुछ लोग दिन-रात एक करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस फर्क के पीछे हाथ के ये खास निशान ही होते हैं। आज हम आपको हाथ के उन 4 बेहद दुर्लभ निशानों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हर किसी के हाथ में नहीं होते ।