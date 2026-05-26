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Hastrekha Shastra Palmistry: भाग्यशाली लोगों के हाथ में होते हैं ये 4 निशान

Hastrekha Shastra Palmistry: क्या आपकी हथेली में भी छिपा है अचानक धनवान बनाने वाला कोई राजयोग? हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हाथ की ये चार चमत्कारी लकीरें और खास चिह्न हर किसी के नसीब में नहीं होते। अपनी हथेलियों को खोलकर तुरंत चेक करें ये दुर्लभ संकेत।

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भारत

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Manoj Vashisth

May 26, 2026

Hastrekha Shastra, Bhagyarekha in hand, Palmistry in Hindi

Hastrekha Shastra Palmistry : हाथ की ये 4 लकीरें बदल सकती हैं आपकी किस्मत, क्या आपके पास भी है राजयोग? (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Hastrekha Shastra Palmistry: हमारे हाथ की लकीरें केवल चमड़ी की सिलवटें नहीं हैं, बल्कि यह हमारे आने वाले कल का पूरा का पूरा खाका होती हैं । हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) में कुछ ऐसे दुर्लभ और खास निशानों का जिक्र मिलता है, जो अगर किसी इंसान के हाथ में हों, तो उसे राजा जैसा जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता । अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग कम मेहनत में भी बहुत आगे निकल जाते हैं, वहीं कुछ लोग दिन-रात एक करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस फर्क के पीछे हाथ के ये खास निशान ही होते हैं। आज हम आपको हाथ के उन 4 बेहद दुर्लभ निशानों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हर किसी के हाथ में नहीं होते ।

1. दोनों हथेलियों को मिलाकर बनने वाला आधा चांद (Half Moon)

    जब आप अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ते हैं, और आपकी हृदय रेखाएं (Heart Lines) मिलकर एक सुंदर अर्धचंद्र (आधा चांद) का आकार बनाती हैं, तो समझ लीजिए कि आप भगवान के पसंदीदा बंदे हैं। ऐसे लोग बेहद बुद्धिमान, कलाप्रेमी और तेज दिमाग के होते हैं। बड़े से बड़ा काम भी ये लोग चुटकियों में कर लेते हैं। समाज में इन्हें बहुत सम्मान मिलता है।

    2. गुरु पर्वत पर 'प्लस' (+) का चमत्कारी निशान

      हमारी तर्जनी उंगली (Index Finger) के ठीक नीचे के हिस्से को गुरु पर्वत (Jupiter Mount) कहा जाता है। ज्ञान, बुद्धि और मान-सम्मान का कारक यही पर्वत होता है। अगर आपका गुरु पर्वत साफ, उभरा हुआ है और उस पर प्लस (+) या क्रॉस का निशान बना हुआ है, तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसानों में से एक हैं। ये लोग चाहे नौकरी करें या बिजनेस, हमेशा ऊंचे पदों पर बैठते हैं।

      3. बुद्ध पर्वत से निकलकर मस्तिष्क रेखा को छूती लकीर

        आपकी सबसे छोटी उंगली (Pinky Finger) के नीचे का हिस्सा बुद्ध पर्वत (Mercury Mount) कहलाता है, जो व्यापार और बुद्धि का प्रतीक है। यदि इस पर्वत से कोई गहरी और साफ रेखा निकलकर आपकी मस्तिष्क रेखा (Brain Line) और जीवन रेखा के संगम की तरफ बढ़े, तो यह एक महाभाग्यशाली संकेत है। ऐसे लोग कमाल के बिजनेसमैन बनते हैं।

        4. कलाई से शुरू होकर सीधे जाने वाली अखंड भाग्य रेखा (Fate Line)

          हस्तरेखा शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भाग्य रेखा की होती है। अगर आपकी भाग्य रेखा कलाई (मणिबंध) से शुरू होकर बिना किसी रुकावट, बिना किसी कट-पिट के सीधे शनि पर्वत (मध्यमा उंगली के नीचे) तक जाती है, तो यह करोड़पति योग बनाता है। यह रेखा जितनी गहरी, स्पष्ट और हल्के लाल या गुलाबी रंगत लिए होगी, उतनी ही ज्यादा प्रभावशाली होती है। करोड़ों में से किसी एक व्यक्ति के हाथ में ऐसी निर्दोष भाग्य रेखा पाई जाती है।

          हाथ का रंग और बनावट

          हस्तरेखा के बड़े जानकारों के मुताबिक, केवल रेखाएं ही नहीं, बल्कि हथेली का रंग भी बहुत मायने रखता है। जिन लोगों की हथेलियां हल्की गुलाबी और गद्देदार होती हैं, उन पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। सूखी, पीली या खुरदरी हथेलियां संघर्ष को दर्शाती हैं।

          अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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          Published on:

          26 May 2026 03:27 pm

          Hindi News / Astrology and Spirituality / Hastrekha Shastra Palmistry: भाग्यशाली लोगों के हाथ में होते हैं ये 4 निशान

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