Chanakya Niti: झूठ छिपाने वाला इंसान खुद दे देता है ये 7 संकेत, ऐसे पहचानें सच और धोखा

Chanakya Niti Quote: ऐसे पहचानें कौन बोल रहा है झूठ (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Quote of the Day Chanakya Niti :आचार्य चाणक्य के अनुसार झूठ बोलने वाला इंसान अपनी आंखों, आवाज और व्यवहार से खुद संकेत देने लगता है। अगर आप भी किसी व्यक्ति की सच्चाई पहचानना चाहते हैं, तो ये 7 संकेत आपके बहुत काम आ सकते हैं। चाणक्य का कहना था, झूठ पकड़ना कोई जादू-टोना नहीं है। ये तो सिर्फ गौर से देखने की कला है। जिसने लोगों के व्यवहार को ध्यान से समझना सीख लिया, उसके लिए सच और झूठ में फर्क करना आसान हो जाता है।
जो व्यक्ति झूठ बोलता है, वह अक्सर नजरें चुराता है। बार-बार इधर-उधर देखना, होंठ छूना या कुर्सी पर असहज होना अंदर की घबराहट दिखाता है। सच बोलने वाला सामान्य रहता है, जबकि झूठा व्यक्ति अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाता।
झूठ बोलते समय इंसान की आवाज में कंपन आ जाता है। कभी अचानक तेज बोलने लगता है, तो कभी रुक-रुक कर जवाब देता है। बार-बार “सच में”, “यकीन मानो”, “मैं झूठ नहीं बोल रहा” कहना भी कई बार असुरक्षा का संकेत होता है।
सच्चाई हमेशा एक जैसी रहती है, लेकिन झूठ बार-बार बदलता है। अगर कोई व्यक्ति एक ही सवाल का अलग-अलग जवाब दे रहा है, तो सतर्क हो जाइए। चाणक्य मानते थे कि धैर्य से पूछे गए सवाल सबसे बड़ा सच बाहर निकालते हैं।
कई लोग झूठ छिपाने के लिए जरूरत से ज्यादा दुख या खुशी दिखाते हैं। लेकिन नकली भाव चेहरे पर ज्यादा देर टिकते नहीं। आंखों और शब्दों का मेल ना होना अक्सर बनावटीपन का संकेत होता है।
झूठ बोलने वाला पहले जवाब सोचता है, फिर बोलता है। इसलिए अचानक सवाल पूछे जाने पर वह रुक जाता है या विषय बदलने लगता है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां भी बार-बार अलग तरीके से सवाल करती हैं।
झूठा व्यक्ति असली सवाल से ध्यान हटाने के लिए बहुत ज्यादा जानकारी देने लगता है। छोटी-छोटी बेकार बातें जोड़कर सामने वाले को भ्रमित करने की कोशिश करता है। सच्चाई अक्सर सीधी और सरल होती है।
कई बार आपका मन पहले ही संकेत दे देता है कि कुछ गलत है। चाणक्य इसे मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। अगर किसी की बातें सही लग रही हों लेकिन मन विश्वास ना करे, तो तुरंत निर्णय लेने से बचें।
चाणक्य हमेशा कहते थे सिर्फ बातें मत सुनो, लोगों का व्यवहार भी पढ़ो। आखिर में यही सच है झूठ कभी टिकता नहीं। वक्त, हालात और इंसान का स्वभाव आखिरकार सच खोल ही देते हैं।
तो, जिंदगी में हमेशा सच का साथ दें। थोड़े वक्त का फायदा झूठ से मिल सकता है, पर इज्जत और असली भरोसा हमेशा सच्चाई से ही मिलता है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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