Chanakya Niti: झूठ छिपाने वाला इंसान खुद दे देता है ये 7 संकेत, ऐसे पहचानें सच और धोखा

Quote of the Day Chanakya Niti :आचार्य चाणक्य के अनुसार झूठ बोलने वाला इंसान अपनी आंखों, आवाज और व्यवहार से खुद संकेत देने लगता है। अगर आप भी किसी व्यक्ति की सच्चाई पहचानना चाहते हैं, तो ये 7 संकेत आपके बहुत काम आ सकते हैं। चाणक्य का कहना था, झूठ पकड़ना कोई जादू-टोना नहीं है। ये तो सिर्फ गौर से देखने की कला है। जिसने लोगों के व्यवहार को ध्यान से समझना सीख लिया, उसके लिए सच और झूठ में फर्क करना आसान हो जाता है।