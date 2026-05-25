Laddu Gopal Seva: चिलचिलाती गर्मी में लड्डू गोपाल का रखें खास ख्याल, जानें पूजा और सेवा के नियम

लड्डू गोपाल की सेवा पूरी तरह से 'वात्सल्य भाव' (एक मां का अपने बच्चे के प्रति प्रेम) पर टिकी है। जब आप पूरी श्रद्धा और निष्काम भाव से अपने कान्हा की देखभाल करते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि घर में सकारात्मकता और शीतलता बनी रहती है। तो देर किस बात की? आज से ही अपने ठाकुर जी को गर्मी से बचाने के इन विशेष व्यवस्था में जुट जाइए!