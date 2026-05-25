Vehicle Purchase Muhurat: जून 2026 में इन 7 शुभ मुहूर्तों में घर लाएं अपनी पसंदीदा कार या बाइक

Vehicle Purchase Muhurat June 2026: नया वाहन खरीदना हर इंसान के लिए एक बड़ा मौका है। एक सपना जो अपने नाम की चमक लेकर आता है। कभी ये रोजमर्रा की भागदौड़ को आसान बनाती स्कूटर होती है तो कभी पूरे परिवार के ठहाकों-खुशियों से भरी एक नई कार। हमारे यहां हर अच्छी शुरुआत से पहले मुहूर्त देखा ही जाता है। यही सोच रहती है कि जो चीज लाई जा रही है, वो जिंदगी में अच्छा बदलाव लाए और खुशियों की बौछार करे। ज्योतिष शास्त्र (Astrology) की मानें तो जब सारे ग्रह-नक्षत्र जबरदस्त स्थिति में हों और तब आप वाहन लेते हैं, तो किस्मत आप पर मुस्कुराती है।