Vehicle Purchase Muhurat: जून 2026 में इन 7 शुभ मुहूर्तों में घर लाएं अपनी पसंदीदा कार या बाइक

Vehicle Purchase Muhurat: वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त 2026 (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Vehicle Purchase Muhurat June 2026: नया वाहन खरीदना हर इंसान के लिए एक बड़ा मौका है। एक सपना जो अपने नाम की चमक लेकर आता है। कभी ये रोजमर्रा की भागदौड़ को आसान बनाती स्कूटर होती है तो कभी पूरे परिवार के ठहाकों-खुशियों से भरी एक नई कार। हमारे यहां हर अच्छी शुरुआत से पहले मुहूर्त देखा ही जाता है। यही सोच रहती है कि जो चीज लाई जा रही है, वो जिंदगी में अच्छा बदलाव लाए और खुशियों की बौछार करे। ज्योतिष शास्त्र (Astrology) की मानें तो जब सारे ग्रह-नक्षत्र जबरदस्त स्थिति में हों और तब आप वाहन लेते हैं, तो किस्मत आप पर मुस्कुराती है।
अगर आपका भी जून 2026 में नई गाड़ी घर लाने का मन है तो अभी से कलेंडर निकाल लीजिए। इस महीने कई शुभ मौके हैं जब नई गाड़ी खरीदना या डिलीवरी लेना सबसे बढ़िया रहेगा।
ग्रहों की चाल देखकर पंडित अनीष व्यास ने जून में कुल 7 दिन गिनाए हैं जो नया वाहन खरीदने के लिए शुभ हैं। बस इन तारीखों को पकड़ लीजिए, और अपनी बुकिंग या डिलीवरी उसी हिसाब से सेट कर सकते हैं।
|तारीख और दिन
|शुभ समय (विंडो)
|क्यों है खास?
|02 जून, मंगलवार
|सुबह 07:12 से दोपहर 01:45 तक
|महीने की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करने के लिए बेस्ट।
|05 जून, शुक्रवार
|सुबह 09:05 से दोपहर 04:20 तक
|मां लक्ष्मी का दिन, ऐश्वर्य और सुख-सुविधा बढ़ाने वाला।
|11 जून, गुरुवार
|सुबह 06:55 से दोपहर 12:30 तक
|गुरु की कृपा से वाहन दीर्घायु और सुरक्षित रहेगा।
|14 जून, रविवार
|सुबह 08:10 से शाम 05:00 तक
|रविवार की लंबी विंडो, नौकरीपेशा लोगों के लिए डिलीवरी का बेस्ट दिन।
|19 जून, शुक्रवार
|सुबह 07:25 से दोपहर 02:15 तक
|शुक्र देव की कृपा से लग्जरी गाड़ियों की खरीदी के लिए उत्तम।
|24 जून, बुधवार
|सुबह 10:00 से शाम 06:10 तक
|बुद्धि और व्यापार के कारक बुध का दिन, बिजनेस व्हीकल के लिए बेस्ट।
|28 जून, रविवार
|सुबह 06:40 से रात 11:50 तक
|महीने का सबसे लंबा और बड़ा मुहूर्त, सुकून से लाएं घर नई गाड़ी।
अक्सर लोग सोचते हैं कि इतना मॉडर्न जमाना आ गया, फिर इन मुहूर्तों और परंपराओं में क्या रखा है? पर इसमें सिर्फ आस्था नहीं, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक असर भी छुपा है। भारतीय घरों में माना जाता है कि मुहूर्त देखकर खरीदी गई गाड़ी दुर्घटनाओं से और फालतू खर्चों से बचाती है।
गाड़ी की चाबी लेते ही गाड़ी पर सिंदूर से स्वास्तिक या ‘ॐ’ बनाना, कपूर जलाना, नारियल फोड़ना ये सब महज रस्में नहीं हैं। हर रस्म में दुआ और शुक्रिया छुपा है। घर आई नई सवारी को गणेशजी के हवाले करना अच्छा महसूस कराता है।
राहुकाल और भद्रा को खाते में जरूर रखिए। तारीख चाहे कितनी भी शुभ हो, डिलीवरी राहुकाल में तो बिल्कुल न लें। ये टाइम हर दिन अलग होता है अपनी जगह के टाइम जरूर चेक करें।
घर में अगर मंगलवार या शनिवार को गाड़ी लेना वर्जित माना जाता है, तो शुक्रवार या रविवार का कोई अच्छा मुहूर्त पकड़ सकते हैं। अगर दिल में थोड़ा भी शक है, तो एक बार अपने घर के ज्योतिषी से भी पूछ लें।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग