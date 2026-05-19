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धर्म/ज्योतिष

जून 2026 शुभ मुहूर्त: शादी, गृह प्रवेश, वाहन खरीद और नामकरण के लिए सबसे शुभ तारीखें

June Shubh Muhurat 2026: जून 2026 में विवाह, गृह प्रवेश, वाहन खरीद और नामकरण संस्कार जैसे मांगलिक कार्यों के लिए कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सही तिथि और शुभ समय में किए गए कार्य सुख-समृद्धि और सकारात्मक परिणाम देने वाले माने जाते हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

May 19, 2026

June Shubh Muhurat

Shubh Muhurat June 2026 hindi|Chatgpt

June Shubh Muhurat 2026: साल 2026 में ज्येष्ठ अधिक मास 17 मई, रविवार से शुरू होकर 15 जून 2026 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास समाप्त होने के बाद विवाह, गृह प्रवेश, वाहन खरीद, नामकरण संस्कार और अन्य मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त फिर से शुरू हो जाएंगे।

हिंदू पंचांग और ज्योतिष शास्त्र में किसी भी नए कार्य की शुरुआत शुभ समय में करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में जून 2026 में कई खास मुहूर्त बन रहे हैं, जो सुख-समृद्धि, सौभाग्य और सफलता देने वाले माने गए हैं।

Vehicle Purchase Muhurat June 2026: वाहन खरीदने के शुभ मुहूर्त

नई कार या बाइक खरीदना हर किसी के लिए खुशी का पल होता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार शुभ मुहूर्त में वाहन खरीदने से यात्रा सुरक्षित रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जून 2026 में वाहन खरीदने के लिए चार विशेष तिथियां शुभ मानी गई हैं।

जून 2026 में वाहन खरीद के शुभ दिन

17 जून 2026, बुधवार - पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र
22 जून 2026, सोमवार - हस्त नक्षत्र
24 जून 2026, बुधवार - चित्रा और स्वाति नक्षत्र
25 जून 2026, गुरुवार -स्वाति नक्षत्र

June 2026 Wedding Dates: जून 2026 विवाह मुहूर्त

विवाह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। सही विवाह मुहूर्त दांपत्य जीवन में प्रेम, समझ और स्थिरता लाने वाला माना जाता है। जून 2026 में कई शुभ विवाह योग बन रहे हैं, जिससे यह महीना शादी के लिए अनुकूल माना जा रहा है।

जून 2026 में शादी के शुभ दिन

  • 21 जून- उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र
  • 22 जून - हस्त नक्षत्र
  • 23 जून - हस्त नक्षत्र
  • 24 जून - स्वाति नक्षत्र
  • 25 जून - स्वाति नक्षत्र
  • 26 जून - अनुराधा नक्षत्र
  • 27 जून- अनुराधा नक्षत्र
  • 29 जून - मूल नक्षत्र

Griha Pravesh Muhurat June 2026: गृह प्रवेश के लिए शुभ तारीखें

नए घर में प्रवेश करना हर परिवार के लिए भावुक और खुशी भरा पल होता है। शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि आने की मान्यता है।

जून 2026 गृह प्रवेश शुभ मुहूर्त

  • 24 जून 2026 - चित्रा नक्षत्र
  • 26 जून 2026 - अनुराधा नक्षत्र
  • 27 जून 2026 - अनुराधा नक्षत्र

June 2026 Namkaran Muhurat: नामकरण संस्कार के लिए शुभ समय

बच्चे का नामकरण संस्कार परिवार के सबसे पवित्र आयोजनों में से एक होता है। माना जाता है कि शुभ समय में किया गया नामकरण बच्चे के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।

जून 2026 में कई ऐसे शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें नामकरण संस्कार करना लाभकारी माना गया है। शुभ नक्षत्रों में किया गया यह संस्कार बच्चे के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद लेकर आता है।

  • 2 जून 2026 - उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र
  • 6 जून 2026 - हस्त नक्षत्र
  • 10 जून 2026 - चित्रा नक्षत्र
  • 14 जून 2026 - अनुराधा नक्षत्र
  • 17 जून 2026 - उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र
  • 21 जून 2026 - रेवती नक्षत्र
  • 25 जून 2026 - रोहिणी नक्षत्र
  • 29 जून 2026 - मघा नक्षत्र

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Published on:

19 May 2026 11:42 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / जून 2026 शुभ मुहूर्त: शादी, गृह प्रवेश, वाहन खरीद और नामकरण के लिए सबसे शुभ तारीखें

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