जून 2026 शुभ मुहूर्त: शादी, गृह प्रवेश, वाहन खरीद और नामकरण के लिए सबसे शुभ तारीखें

Shubh Muhurat June 2026 hindi|Chatgpt
June Shubh Muhurat 2026: साल 2026 में ज्येष्ठ अधिक मास 17 मई, रविवार से शुरू होकर 15 जून 2026 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास समाप्त होने के बाद विवाह, गृह प्रवेश, वाहन खरीद, नामकरण संस्कार और अन्य मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त फिर से शुरू हो जाएंगे।
हिंदू पंचांग और ज्योतिष शास्त्र में किसी भी नए कार्य की शुरुआत शुभ समय में करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में जून 2026 में कई खास मुहूर्त बन रहे हैं, जो सुख-समृद्धि, सौभाग्य और सफलता देने वाले माने गए हैं।
नई कार या बाइक खरीदना हर किसी के लिए खुशी का पल होता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार शुभ मुहूर्त में वाहन खरीदने से यात्रा सुरक्षित रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जून 2026 में वाहन खरीदने के लिए चार विशेष तिथियां शुभ मानी गई हैं।
17 जून 2026, बुधवार - पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र
22 जून 2026, सोमवार - हस्त नक्षत्र
24 जून 2026, बुधवार - चित्रा और स्वाति नक्षत्र
25 जून 2026, गुरुवार -स्वाति नक्षत्र
विवाह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। सही विवाह मुहूर्त दांपत्य जीवन में प्रेम, समझ और स्थिरता लाने वाला माना जाता है। जून 2026 में कई शुभ विवाह योग बन रहे हैं, जिससे यह महीना शादी के लिए अनुकूल माना जा रहा है।
नए घर में प्रवेश करना हर परिवार के लिए भावुक और खुशी भरा पल होता है। शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि आने की मान्यता है।
बच्चे का नामकरण संस्कार परिवार के सबसे पवित्र आयोजनों में से एक होता है। माना जाता है कि शुभ समय में किया गया नामकरण बच्चे के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।
जून 2026 में कई ऐसे शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें नामकरण संस्कार करना लाभकारी माना गया है। शुभ नक्षत्रों में किया गया यह संस्कार बच्चे के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद लेकर आता है।
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