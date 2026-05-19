जून 2026 शुभ मुहूर्त: शादी, गृह प्रवेश, वाहन खरीद और नामकरण के लिए सबसे शुभ तारीखें

June Shubh Muhurat 2026: साल 2026 में ज्येष्ठ अधिक मास 17 मई, रविवार से शुरू होकर 15 जून 2026 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास समाप्त होने के बाद विवाह, गृह प्रवेश, वाहन खरीद, नामकरण संस्कार और अन्य मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त फिर से शुरू हो जाएंगे।