Purushottam Maas Katha: मोक्ष का रहस्य खोलती पुरुषोत्तम मास की पहली कथा, क्यों जुटे थे हजारों ऋषि

Purushottam Maas 2026 Katha : नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर जब देशभर के महान ऋषि एकत्र हुए, तब शुरू हुई ऐसी दिव्य कथा जिसने भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाया। पुरुषोत्तम मास की यह पहली कथा केवल धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला आध्यात्मिक संदेश भी है। आखिर क्यों शुकदेव, सूतजी और परीक्षित का यह प्रसंग आज भी इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? पढ़िए पूरी कथा।