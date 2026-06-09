Shiv Puja Niyam: महादेव की पूजा में शंख बजाना क्यों है वर्जित? जानिए शंखचूड़ वध की कथा

मान्यता है कि शंखचूड़ को हराना तब तक असंभव था जब तक उसका कवच और उसकी पत्नी का सतीत्व सुरक्षित था। ऐसे में युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धरकर शंखचूड़ से उसका विष्णु कवच दान में मांग लिया। इसके बाद विष्णु जी ने शंखचूड़ का रूप धारण कर उसकी पत्नी तुलसी के पातिव्रत्य धर्म को खंडित कर दिया। जैसे ही तुलसी का सतीत्व भंग हुआ, शंखचूड़ की शक्तियां समाप्त हो गईं और भगवान शिव ने अपने दिव्य त्रिशूल से उसका वध कर दिया।