Tulsi Mala: सनातन धर्म में तुलसी माला का महत्व: जानिए इसे पहनने के 7 मुख्य नियम

Tulsi Mala Pahne ke Niyam: सनातन धर्म में तुलसी माला (Tulsi Mala) को बेहद पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की भक्ति में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी माला पहनने से मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। हालांकि शास्त्रों में इसे पहनने के कुछ खास नियम बताए गए हैं। गलत तरीके से तुलसी माला धारण करना अशुभ भी माना जाता है। ऐसे में जानिए तुलसी माला पहनने का सही समय और उससे जुड़े 7 जरूरी नियम।