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धर्म और अध्यात्म

Tulsi Mala: सनातन धर्म में तुलसी माला का महत्व: जानिए इसे पहनने के 7 मुख्य नियम

When to Wear Tulsi Mala: सनातन धर्म में तुलसी माला को बेहद पवित्र माना गया है। जानिए तुलसी माला पहनने का सही समय, 7 जरूरी नियम और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

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भारत

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Manoj Vashisth

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पंडित प्रमोद शर्मा

Jun 05, 2026

Tulsi Mala Wearing Rules

Tulsi Mala Pahne ke Niyam: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी माला को विधि-विधान से धारण करना शुभ माना जाता है।(फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Tulsi Mala Pahne ke Niyam: सनातन धर्म में तुलसी माला (Tulsi Mala) को बेहद पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की भक्ति में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी माला पहनने से मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। हालांकि शास्त्रों में इसे पहनने के कुछ खास नियम बताए गए हैं। गलत तरीके से तुलसी माला धारण करना अशुभ भी माना जाता है। ऐसे में जानिए तुलसी माला पहनने का सही समय और उससे जुड़े 7 जरूरी नियम।

तुलसी माला पहनने का सही तिथि

पंडित प्रमोद शर्मा के मुताबिक, तुलसी माला पहनने के लिए गुरुवार, एकादशी, या पूर्णिमा सबसे शुभ माने जाते हैं। श्री कृष्ण या विष्णु के जन्मोत्सव जैसे खास दिनों पर भी इसे पहनना बेहद फलदायी रहता है।

तुलसी माला पहनने के 7 जरूरी नियम (Tulsi Mala Wearing Rules)

  1. शुद्धिकरण: माला खरीद कर सीधे मत पहनें। पहले इसे गंगाजल और पंचामृत से अच्छे से धो लें, फिर भगवान विष्णु या कृष्ण के चरणों में चढ़ाएं, धूप-दीप दिखाएं और उसके बाद पहनें।
  2. सात्विक रहन-सहन: जो माला पहनते हैं, उन्हें सात्विक खाना ही खाना चाहिए। मांस-मदिरा या प्याज-लहसुन से बचना जरूरी है।
  3. शारीरिक और मानसिक सफाई: रोज नहाकर ही माला को छुएं, और सोच में भी पवित्रता रखें। किसी से जलन या बुरा भाव मन में न लाएं।
  4. दिखावे से बचें: ये फैशन के लिए नहीं, आस्था का प्रतीक है। कपड़ों के ऊपर दिखाएंगे, तो इसकी आध्यात्मिकता खत्म हो जाती है।
  5. टूटी माला कभी न पहनें: अगर माला का धागा या कोई मनका टूट जाए तो तुरंत उतार दें, और उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें।
  6. जमीन पर मत रखें: सोते या उतारने की जरूरत हो, तो माला फर्श पर या कहीं गंदी जगह पर न रखें। हमेशा साफ कपड़े में लपेटकर, पूजा घर में रखें।
  7. मंत्र जाप: माला पहनने के बाद हर रोज कम-से-कम एक माला “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” या “हरे कृष्ण” महामंत्र का जाप जरूर करें। इससे माला की ऊर्जा एक्टिव रहती है।

कौन पहन सकता है तुलसी माला?

कोई भी विष्णु या कृष्ण भक्त तुलसी माला पहन सकता है। वैसे, शैव परंपरा में रुद्राक्ष ज्यादा खास है, और वैष्णव परंपरा में तुलसी। अगर आप किसी गुरु या पंथ से जुड़े हैं, तो माला पहनने से पहले उनकी सलाह जरूर लें।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

05 Jun 2026 04:03 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Tulsi Mala: सनातन धर्म में तुलसी माला का महत्व: जानिए इसे पहनने के 7 मुख्य नियम

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